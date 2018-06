Das 21. SIFF ist bei herzlicher Atmosphäre in vollem Gange

Auf dem roten Teppich der Golden Goblet Ceremony, die am Abend des 16. Juni stattfand, waren neben anderen internationalen Filmgrößen Jason Statham, Christoph Waltz und Nicolas Cage zu sehen. Die Präsidenten von Filmfestivals und internationalen Filmagenturen, einschließlich Thierry Fremaux, Direktor der Filmfestspiele in Cannes, erschienen gemeinsam mit chinesischen sowie ausländischen Filmteams, die am Wettbewerb teilnehmen bzw. Filme vorführen, was wiederum die Aufmerksamkeit der chinesischen sowie weltweiten Medien auf sich zog und für einen hochkarätigen Abend in Shanghai sorgte.

Das 21. SIFF nimmt Filmeinreichungen aus aller Welt für den Wettbewerb entgegen und bietet so ein internationales Aufgebot. Insgesamt wurden 3.447 Filme aus 108 Ländern und Regionen eingereicht, von denen es 13 Filme verschiedener Länder in den Hauptwettbewerb der Golden Goblet Awards schaffen. Die Jury der Preisverleihung, die vom chinesischen Regisseur und Schauspieler Jiang Wen geleitet wird, hat bereits mit der Auswahl begonnen: Über 500 chinesische und ausländische Filme, die für eine Vorführung ausgesucht wurden, werden in 30 Kategorien unterteilt und in 45 Kinos in Shanghai gezeigt. Kinobesucher können die Teams von über 100 Filmen treffen, was Hunderttausende von Fans aus ganz China anlocken wird.

Am erste Tag des Filmfestivals unterzeichneten Vertreter von 31 Filmfestival-Agenturen aus 29 Ländern das Kooperationsmemorandum der Film Festival League der „One Belt, One Road"-Initiative. Ebenfalls wurden alle Aktivitäten der „One Belt, One Road"-Filmwoche zum Thema „Koproduktion von Filmen" durchgeführt. Hierfür richtete der Filmmarkt über 100 Aktivitäten verschiedenster Form aus, die das Interesse von Gästen der Filmindustrie aus aller Welt weckten. Jeden Tag fanden in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre mehrere Verhandlungen statt und die Anzahl der Käufer und Verkäufer, die an den Vorführungen teilnahmen, stieg beachtlich an.

Das SIFForum ist während dieser Tage zu einem heißen Gesprächsthema geworden und zog beachtliche Aufmerksamkeit auf sich. Die Auseinandersetzung mit jüngsten Entwicklungen in der chinesischen Filmindustrie hat darüber hinaus für starkes Interesse unter chinesischen und internationalen Filmexperten gesorgt. China durchlebt einen unaufhörlichen Wandel von einem Land mit einer großen Filmproduktion zu einen Land mit hochwertiger Filmproduktion. Die Erörterung dieses Themas auf dem SIFForum wird den Horizont von Akteuren in der Filmindustrie erweitern, als Inspirationsquelle dienen und Entwicklung fördern.

Im Rahmen des Festivals finden weitere branchenrelevante Veranstaltungen statt, wie z. B. der Asian New Talent Award, das SIFF Project sowie Filmplanung und Projektstarts. Hierzu zählen auch „Shanghai Film and Television Shooting Guide", „Songjiang Hi-tech Films and Televisions City", „Internet Summit" und andere Pressekonferenzen, die Shanghais Dienstleistungsrichtlinien für den Filmdreh, die Organisation und Kooperation zwischen chinesischen und ausländischen Film- und Fernsehagenturen vorstellen, was von einer Vielzahl der Filmfestspiel-Gäste mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt wird.

