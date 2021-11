Das 5. Belt and Road Teenager Maker Camp und Lehrer-Workshop in Nanning, Guangxi eröffnet

Die Veranstaltung wurde im September dieses Jahres ins Leben gerufen und wird bis Ende November mit einer Kombination aus Online- und Offline-Aktivitäten stattfinden. Auf der Online-Plattform wurden die „Belt and Road Teenagers in the Same Class" vorgestellt, die zehn Wissenschafts- und Technologieklassen und Experten aus neun Ländern zusammenbrachte. Professor David, ein Experte für Wissenschaftspopularisierung, führte eine Wissenschaftsshow im Internet durch und leistete Pionierarbeit für einen neuen Ansatz der Wissenschaftsbildung in den Ländern entlang der Belt and Road, der von Bildungsexperten aus verschiedenen Ländern positiv aufgenommen wurde. Die Veranstaltung umfasste auch die Online-Aktivität „Dialog mit Wissenschaftlern" und bot mehr als hundert wissenschaftliche und technologische Kurse sowie Materialien zur Popularisierung der Wissenschaft wie „Space Maker", „Low Carbon and Energy Saving" und „Images of Science". Die Universität Guangxi und die Nanning No.3 Middle School veranstalteten eine Online-Live-Show, in der der Stickereiball von Guangxi, der Zhuang-Tanz, die Landschaft von Guilin und andere landschaftlich reizvolle Orte durch Videos und VR vorgestellt wurden. Die Veranstaltung zog insgesamt eine Million Lehrer und Schüler aus 53 Ländern, Regionen und internationalen Unternehmen an.