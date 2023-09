Deep Bio gibt die Marktzulassung von Swissmedic für DeepDx Prostate bekannt und ebnet damit den Weg für die europäische Expansion

SEOUL, Südkorea, 20. September 2023 /PRNewswire/ -- Deep Bio, ein führendes Unternehmen im Bereich der durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten Krebsdiagnostik, gab heute bekannt, dass es von Swissmedic die Marktzulassung für DeepDx Prostate, seine KI-gestützte Prostatakrebsdiagnose-Software, erhalten hat.

Swissmedic ist die Schweizer Aufsichtsbehörde, die für die Zulassung und Überwachung von Heilmitteln zuständig ist. Mit dieser wichtigen Zulassung ist Deep Bio nun berechtigt, DeepDx Prostate in der Schweiz auf den Markt zu bringen, was einen bedeutenden Meilenstein in den Plänen des Unternehmens darstellt, seine Präsenz in Europa auszubauen.

DeepDx Prostate ist eine KI-gestützte Software für die Beurteilung von Prostatakrebs auf digitalen Objektträgerbildern von Hämatoxylin- und Eosin-gefärbten Prostatakernnadelbiopsien. Durch die Automatisierung der Identifizierung, Einstufung und Quantifizierung von Krebsläsionen ermöglicht diese Diagnosesoftware Pathologen genauere und effizientere Prostatakrebs-Diagnosen und verringert so Subjektivität und Durchlaufzeiten. DeepDx Prostate ist das erste Produkt aus der Reihe der diagnostischen Softwareprodukte von Deep Bio, die darauf abzielen, die diagnostische Genauigkeit zu verbessern und im Gegenzug das klinische Management und die Patientenergebnisse zu optimieren.

„Wir freuen uns, DeepDx Prostate in der Schweiz vorzustellen," sagte Sun Woo Kim, CEO und Gründer von Deep Bio. „Die immer länger werdende Liste der Länder, in denen DeepDx Prostate zugelassen ist, unterstreicht das unermüdliche Engagement von Deep Bio, den weltweiten Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Diagnose von Prostatakrebs durch KI-gestützte Innovationen voranzutreiben."

Deep Bio baut seine globale Reichweite durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der digitalen Pathologie in den USA, Europa und Indien weiter aus. Das Unternehmen arbeitet in der Forschung mit führenden US-Forschungsinstituten zusammen, darunter die Stanford Medical School und das Harvard Dana-Farber Cancer Institute, und veröffentlicht seine klinischen Validierungsstudien in renommierten medizinischen Fachzeitschriften wie Cancers und npj Digital Medicine.

Informationen zu Deep Bio

Deep Bio Inc. ist ein KI-Gesundheitsunternehmen mit Fachwissen in den Bereichen Deep Learning und Krebspathologie. Als erstes Unternehmen des Landes, das vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) die Zulassung für eine KI-basierte Lösung zur Unterstützung der Krebsdiagnose erhalten hat, verfolgt Deep Bio die Vision, die Effizienz und Genauigkeit der pathologischen Krebsdiagnose und -prognose radikal zu verbessern.

DeepDX® Prostate ist eine klinisch validierte KI für die Beurteilung von Prostatakrebs. DeepDX® Prostate wurde in U.S.-CLIA-Labors ausgiebig getestet (700k Kerne zwischen 2019 und 2021) und kann den Mangel an Pathologen und die daraus resultierende höhere Arbeitsbelastung lindern und gleichzeitig die diagnostische Subjektivität verringern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.deepbio.co.kr.

