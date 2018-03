Der chinesische JING Liqueur war auf der ProWein Messe ein Hit

WUHAN, China, 27. März 2018 /PRNewswire/ -- Die in China beheimatete Jing Brand Co., Ltd. nahm im März an der in Deutschland veranstalteten ProWein Messe teil. Es war der zweite Auftritt des JING Liqueur auf der Messe.

Die ProWein Messe ist eine der drei bekanntesten und professionellsten Weinmessen der Welt. Die anderen beiden sind die Vinexpo in Frankreich und die Vinitaly in Italien.