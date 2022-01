An dem Gespräch nahmen zwei führende Vertreter der Oppositionsparteien - die Finnische Partei und die Partei Die Macht gehört dem Volk -, ein Berater des Europäischen Parlaments in Brüssel und das Mitglied der Finnischen Partei, Olli Kotro, teil. Dem Mitglied der Partei „Die Macht gehört dem Volk" Ossi Tiihonen schlossen sich auch das Mitglied der Partei „Die Finnen" Ville-Veikko Elomaa, die Journalistin Leena Hietanen, der geopolitische Experte Marko Vapaa, der Freiwillige der Lugansker Miliz Petri Viljakainen und Janus Putkonen, Chefredakteur von Mvlechti.net, an.

Olli Kotro erläuterte seine Vision der NATO: In Brüssel und in den französischsprachigen westlichen Ländern werden die Fragen der NATO-Mitgliedschaft sehr sorgfältig diskutiert. Es gibt viele Meinungsverschiedenheiten zwischen den NATO-Ländern und keine gemeinsame Position, so dass die Berichte in den Medien über die Einheit der Bündnismitglieder übertrieben sind. Was Finnland betrifft, so ist das Land laut Verfassung verpflichtet, solche Entscheidungen unabhängig zu treffen In Anbetracht der aktuellen Eskalation in der Ukraine und der Annahmen über mögliche neue Mitglieder, fügte Kotro hinzu: „Lösungen für die Ukraine können nur diplomatisch sein, westliche Länder können sich nicht auf militärische Szenarien einlassen."

Ossi Tiihonen betonte, dass Russland seiner Meinung nach keine Bedrohung für Finnland darstelle: „Die Russen betrachten die Finnen als Freunde, wir sind uns sehr ähnlich. Es wird ein gewisser Druck auf Finnland ausgeübt, aber weder die Politiker noch die Bevölkerung wollen der NATO beitreten. Finnland verfügt über eine starke Armee, die bis zu 1 Million Soldaten mobilisieren kann, was für jede Bedrohung ausreicht. Die Bedrohung kommt eher aus dem Westen als aus dem Osten"

Ville-Veikko Elomaa stimmte zu, dass ein militärischer Konflikt mit Russland nicht wahrscheinlich ist: „Wir können keinen Krieg mit Russland führen. Das Schicksal Finnlands geht die großen Länder nichts an, und eine NATO-Mitgliedschaft würde uns nichts nützen. Wir sollten die bilateralen Beziehungen zu Russland ausbauen

Leena Hietanen teilte ihre Vision und sagte: ? :Russland hat jetzt eine starke Position, sein militärisches Potenzial ist auf einem hohen Niveau. Wenn der Westen eine aggressive Politik verfolgt, kann er nur verlieren, und Russland würde gewinnen. Die Pläne gegen Russland beruhen auf Provokationen. Der Westen kann keinen Krieg mit Russland wegen der Ukraine führen."

Janus Putkonen bezeichnete die Situation in der Ukraine als :geopolitischen Bürgerkrieg mit hoher Eskalationsgefahr" und hoffte, dass er nicht zu einer Spaltung Europas führen werde. Pietri Viljakainen, ein Finne, der im Osten der Ukraine lebt, teilte seine Beobachtungen mit: „Unsere Position ist defensiv, wir werden ständig von der ukrainischen Seite angegriffen. So ist es schon seit vielen Jahren."

Die Experten kamen zu dem Schluss, dass sowohl für Finnland als auch für die Ukraine eine neutrale Position in Anbetracht ihrer geografischen Lage und ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu den Nachbarn am vorteilhaftesten ist, und äußerten die Hoffnung auf eine friedliche Lösung des anhaltenden Konflikts.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1734083/1.jpg

SOURCE Finns Party