Die beeindruckende CYCE versammelt die globalen Akteure der chemischen Energiewirtschaft in Yulin

YULIN, China, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 17. Yulin International Coal and High-end Energy Chemical Industry Expo (CYCE) fand vom 7. bis 9. April in Yulin, einer Stadt im Nordwesten Chinas in der Provinz Shaanxi, statt. Die CYCE wurde gemeinsam vom Stadtkomitee CPC Yulin, der Volksregierung von Yulin und dem Chinesischen Rat zur Förderung des internationalen Handels (Council for the Promotion of International Trade Shaanxi Sub-council) organisiert. Unter dem Motto "High-end Leadership, Multi-layer Fusion, and Low-carbon Development" (Führung auf höchstem Niveau, Multi-Layer-Fusion und kohlenstoffarme Entwicklung) präsentierten mehr als 756 Aussteller ihre neuesten Errungenschaften, wie z. B. fortschrittliche Ausrüstung für die internationale Kohle- und Energie-Chemieindustrie sowie Spitzentechnologien für den intelligenten Bergbau.

Rund 60 ausländische Gäste waren zur jüngsten CYCE eingeladen. Darüber hinaus nahmen mehr als 50 ausländische Aussteller aus über 10 Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, an der Expo teil. Eine Reihe von internationalen Wirtschaftsverbänden nahmen an den Wirtschafts- und Handelsverhandlungen auf der Expo teil. Insbesondere wurde zum ersten Mal ein separater koreanischer Pavillon eingerichtet.

Koreanische Aussteller beteiligten sich an der Expo mit Tourismusressourcen, Direktverkaufsprodukten sowie Handels- und Gewerbeprojekten. Während der Expo unterzeichneten die Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) und einige koreanische Unternehmen eine Reihe von Kooperationsabkommen mit Vertretern der Stadtverwaltung von Yulin und Unternehmen. Generalkonsul Kim Han Kyu vom Generalkonsulat der Republik Korea in Xi'an, der an der Expo teilnahm, sagte, dass Yulin über reiche Energieressourcen wie Magnesium, Kohle und Öl verfüge. Er hoffe, dass die Unternehmer der beiden Länder weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten könnten, um in verschiedenen Bereichen beiderseitige Vorteile und Win-Win-Ergebnisse zu erzielen.

Die jüngste CYCE folgte dem Konzept "grün, intelligent, digital" und richtete auf einer Gesamtfläche von 60.000 Quadratmetern sechs Ausstellungsbereiche für intelligente Fertigung, intelligente Digitalisierung, kohlenstoffarme Entwicklung, internationalen umweltfreundlichen Bergbau, High-End-Energie chemische Maschinenausrüstung und ein umfassendes Image ein.

Laut Ma Feifei, dem Generalvertreter der in den USA ansässigen Ingersoll Rand ARO in der Provinz Shaanxi, war dies das dritte Mal, dass Ingersoll Rand ARO an der CYCE teilnahm. Ma sagte: "Mit der von der CYCE bereitgestellten Plattform können wir direkte Gespräche mit unseren Endkunden über die Leistung von Ingersoll Rand-Produkten in Kohlebergwerken führen und die spezifischen Anforderungen dieser Nutzer an unsere Angebote verstehen, um Kohlebergbauunternehmen besser bedienen zu können." Ma freute sich auch auf den Aufbau und die Förderung eines besseren Umfelds für Kohlebergwerke durch das CYCE.0

Nach Angaben von Hang Lei, dem stellvertretenden Generalsekretär der Stadtverwaltung von Yulin, wurden während der dreitägigen Veranstaltung 60 Investitions- und Kooperationsprojekte unterzeichnet, darunter 29 Verträge und 31 Vereinbarungen, die Investitionen in Höhe von 61,567 Milliarden Yuan nach sich zogen. Das Handelsvolumen vor Ort für grosse Bergbaumaschinen und intelligente Fertigungsanlagen erreichte 920 Millionen Yuan.

Yulin ist eine wichtige Energieversorgungsbasis und ein Demonstrationsgebiet der modernen Kohle- und Chemieindustrie in China. In den letzten Jahren hat Yulin die integrierte Entwicklung der "zwei Ketten (Industriekette und Innovationskette)" durch wissenschaftliche und technologische Innovation beschleunigt, die Erweiterung, Ergänzung und Verstärkung der Ketten durch hochwertige Projekte erleichtert und die Entwicklung einer umweltfreundlicheren Kohleindustrie und die Herstellung von veredelter Kohle und chemischen Produkte gefördert.

