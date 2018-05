Eröffnung des Changzhou-Instituts für Intelligente Robotik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften

Das Changzhou-Institut für Intelligente Robotik ist eine wissenschaftliche Forschungseinrichtung, die gemeinsam vom Verwaltungsausschuss des Changzhou National Hi-Tech District, dem Institut für Automatisierung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Changzhou Airwheel Artificial Intelligence Incubator Co., Ltd., gegründet wurde. Die neu gegründete Einrichtung nutzt die nationale Führungsposition des Instituts für Automatisierung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und basiert auf interdisziplinärer Zusammenarbeit, hat einen nachfrageorientierten Ansatz und orientiert sich an den dynamischen Änderungen und dem schnellen Wachstum in der Branche. Sie wird sich mit Forschung und Entwicklung führender KI-Technologien einschließlich Big Data, Supercomputing-Zentren und Deep Learning mit dem Schwerpunkt auf den Bedürfnissen der traditionellen Branchen befassen, die KI immer mehr in ihre Prozesse einbinden. Die Arbeit des Instituts wird den Wandel der traditionellen Branchen mit Telemedizin-Robotern als Kernfunktion erleichtern. Außerdem werden neue Ideen, Modelle und Technologien für eine neue Umgebung entwickelt. Ziel ist es, die Einrichtung eines neuen Wirtschaftsmodells in der Region Yangtze River Delta zu fördern und die Cluster-Entwicklung der KI-Branche anzuführen.

Am 17. Mai 2017 wurde der Airwheel Artificial Intelligence Incubator im Changzhou National Hi-Tech District enthüllt. Im Rahmen der Eröffnung des Instituts wurde der Incubator in das Airwheel Innovation Center for Artificial Intelligence umbenannt. Dank der gesammelten Erfahrungen plant das Zentrum mit dem Changzhou-Institut für Intelligente Robotik als erstem Partner die Führungsrolle unter den Spitzeneinrichtungen zur KI-Forschung einzunehmen. Ziel ist die Erforschung von KI-Bereichen einschließlich Cloud Computing, das Sammeln und Analysieren von Big Data, Supercomputing-Zentren sowie Schulungen für Deep Learning-Algorithmen. Mit führenden Basistechnologien, die intelligente Robotik als Schwerpunkt und wichtige generische Technologien der Roboter der nächsten Generation im Kern vorantreiben werden, hat sich das Zentrum der Entwicklung von Industrie-, Service- und Spezialrobotern verschrieben, um den Wandel der traditionellen Branchen zu ermöglichen und einen Industrieverbund speziell für KI-Technologie zu gründen.

