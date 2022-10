BERLIN, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das globale Technologieunternehmen ESR gab heute die Markteinführung seines Angebots an Hüllen und Displayschutzfolien für das neue iPad der 10. Generation und das iPad Pro 11ʺ/12.9ʺ bekannt. Die gesamte Produktreihe wurde für höchsten Schutz und nahtlose Kompatibilität entwickelt und bietet Benutzern auch mehr Funktionalität mit ihren iPads in einem breiten Spektrum alltäglicher Szenarien.

ESR kündigt neues Zubehör an, dass das iPad verbessert

„Anknüpfend an den Erfolg unseres HaloLock™ Systems, das einen neuen Meilenstein in MagSafe markierte, und unserer CryoBoost™ Technologie, die das schnellste magnetische kabellose Laden für iPhones im Einsatz ermöglichte, hebt die neue ESR Kollektion an Hüllen und Displayschutzfolien das iPad für noch mehr Vielseitigkeit auf ein neues Niveau auf." sagte Tim Wu, CEO von ESR. „Unser Designteam hat sich auf das konzentriert, was Benutzer am liebsten mit ihren iPads machen: Arbeiten, Spielen, Ansehen und Zeichnen, während sie gleichzeitig Zubehör entwickeln, das hervorragenden Schutz bietet."

Verbessere dein iPad zum Arbeiten

Ascend Tastatur Hülle Lite: Diese leichte Tastaturhülle verwandelt das iPad sofort in einen ultraportablen Laptop-Ersatz, während Display und Gehäuse geschützt bleiben. Der langlebige Akku ermöglicht eine tägliche Nutzung von bis zu 3 Monaten, und die robuste Rückschale und das magnetische Ständerdesign bieten Benutzern beim Tippen einen stabilen Stand im Hoch- oder Querformat. Bei Bedarf kann die robuste Rückschale vom magnetischen Ständer zum Freibewegungsmodus abgenommen werden, welcher gleichzeitig umfassenden Schutz bietet. Kompatibel mit iPad 10. Generation, iPad Pro 11", iPad Pro 12,9", iPad Air 5 und iPad Air 4.

Verbessere dein iPad zum Spielen

Rebound Hybrid Hülle 360: Diese leistungsstarke Schutzhülle bietet 5 verschiedene Standmodi, sodass Benutzer beim Surfen, Videochatten, Schreiben, Ansehen von Videos und Spielen die ideale Sicht auf ihr iPad erzielen können. Die robuste Rückschale kann bei Bedarf an der magnetischen Rundum-Abdeckung befestigt oder von dieser gelöst werden, was eine bessere Kontrolle beim Spielen ermöglicht und gleichzeitig einen umfassenden Schutz gewährleistet. Kompatibel mit iPad Pro 11" und iPad Pro 12,9".

Verbessere dein iPad zum Anschauen

Ascend Hybrid Hülle: Die glatt strukturierte Frontabdeckung lässt sich magnetisch an der Seite der robusten Rückschale befestigen und sorgt für leichten, ultraschlanken 360° Schutz und den idealen Stand beim Ansehen von Videos oder Schreiben. Dank der seitlichen Aussparung in der Rückschale und dem Magnetverschluss in der vorderen Abdeckung können Benutzer ihren Apple Pencil 2 magnetisch befestigen, aufladen und sicher halten. Kompatibel mit iPad 10. Generation, iPad Pro 11 Zoll und iPad Pro 12,9 Zoll.

Verbessere dein iPad zum Zeichnen

Rebound Magnetische Hülle: Diese Hülle wird über starke integrierte Magnete direkt am iPad befestigt, um einen schnelleren, leichteren Rundumschutz zu gewährleisten, und lässt sich zum bequemen Betrachten oder Zeichnen einfach in einen Ständer falten. Durch den offenen seitlichen Zugang können Benutzer ihren Apple Pencil 2 direkt anbringen und aufladen, während ein Magnetverschluss ihn sicher und immer geschützt hält. Kompatibel mit iPad 10. Generation, iPad Pro 11 Zoll und iPad Pro 12,9 Zoll.

Paper-Feel Magnetische Schutzfolie: Diese innovativ gestaltete Schutzfolie wird über seitliche Magnetstreifen befestigt, sodass Benutzer sie nach Belieben anbringen und entfernen können. Nach dem Auftragen ahmt die speziell strukturierte Oberfläche fachmännisch Papier Schreibgefühl nach und sorgt so für ein hervorragendes Zeichenerlebnis und einen geringeren Abrieb der Spitze. Dank des ultradünnen Designs kann es direkt auf dem iPad Display oder auf einer Schutzfolie aus Gehärtetem Glas angebracht werden, um einen starken Displayschutz bei gleichzeitig hoher Berührungsempfindlichkeit zu erzielen. Nach dem Entfernen können Benutzer ihre Kreationen anzeigen oder Videos auf dem ursprünglichen iPad Display ansehen. Kompatibel mit iPad Pro 11", iPad Air 5 und iPad Air 4.

