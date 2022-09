EWL-Umfrage: Ukrainische Flüchtlinge wollen in Deutschland arbeiten; sie sind gebildet, lernen die Sprache und haben gute berufliche Qualifikationen

WARSCHAU, Polen, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- 48% der ukrainischen Flüchtlinge, die in Deutschland arbeiten, beabsichtigen, länger in Deutschland zu bleiben, nämlich mindestens ein Jahr nach Kriegsende, während 28% so schnell wie möglich in die Ukraine zurückkehren wollen, so die Studie „Ukrainische Flüchtlinge - berufliche Aktivierung in Polen und Deutschland", die von der EWL Migrationsplattform und dem Zentrum für Osteuropastudien an der Universität Warschau durchgeführt wurde.

Den Autoren der Umfrage zufolge könnte ein so hoher Prozentsatz der Befragten, die bereit sind, ihren Aufenthalt in Deutschland zu verlängern, auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Deutschland, obwohl es keine direkten Grenzen hat, zu einem Zielland für Kriegsflüchtlinge geworden ist, die eine dauerhafte Arbeit aufnehmen wollen.

Dem Bericht zufolge liegt das Durchschnittsalter der in Deutschland arbeitenden ukrainischen Flüchtlinge bei 37 Jahren, was auf einen hohen Anteil beruflich gebildeter Menschen mit Erfahrung und beruflichen Qualifikationen schließen lässt. Darüber hinaus haben 68% der Befragten eine höhere oder unvollständige Hochschulbildung, und fast jeder fünfte Befragte hat vor dem Ausbruch des Krieges im Ausland gearbeitet.

Die Studie zeigt, dass 45% der erwerbstätigen Flüchtlinge aus der Ukraine angeben, zumindest über kommunikative Deutschkenntnisse zu verfügen, und 53% geben an, über entsprechende Englischkenntnisse zu verfügen. Außerdem lernt mehr als die Hälfte der Befragten (57 %) mit Wohnsitz in Deutschland bereits Deutsch.

„Wir haben es mit ehrgeizigen Menschen zu tun, die nach besseren Arbeitsbedingungen streben und die Dinge selbst in die Hand nehmen wollen, sie brauchen nur die richtigen Werkzeuge und die richtige Ausbildung, um dies zu tun", sagt Michalina Sielewicz, Direktorin für internationale Entwicklung bei der EWL-Gruppe.

Darüber hinaus gibt etwa ein Fünftel der Befragten in beiden Ländern zu, dass sie ihre beruflichen Qualifikationen durch Kurse und Schulungen verbessern, und fast 40 % der Befragten in Deutschland erklären, dass sie beabsichtigen, ihre Fähigkeiten in Zukunft zu verbessern. Nach Ansicht der Autoren des Berichts zeigt dies ein hohes berufliches Potenzial von Flüchtlingen, die ihre Bereitschaft bekunden, verschiedene Formen der beruflichen Weiterbildung in Anspruch zu nehmen.

Aus dem Bericht geht hervor, dass ukrainische Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland am häufigsten in Dienstleistungsberufen wie dem Gastgewerbe, dem Handel sowie in handwerklichen und technischen Berufen tätig sind. Vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine arbeiteten sie meist als hochqualifizierte Fachkräfte, Angestellte im Dienstleistungs- und Handelssektor, Lehrer, Manager und Führungskräfte.

Der Bericht „Ukrainian refugees – vocational activation in Poland and Germany" wurde nach der Analyse der Ergebnisse der soziologischen Studie erstellt, die vom 15. Juli bis 25. Juli 2022 in Polen und in Deutschland von der EWL-Migrationsplattform und dem Zentrum für Osteuropastudien an der Universität Warschau durchgeführt wurde. befragt wurden 800 ukrainische Staatsangehörige, die nach dem 24. Februar 2022 nach Polen und Deutschland gekommen sind und dort eine Beschäftigung aufgenommen haben.

