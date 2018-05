Expedia: Royale Hochzeit zieht Europäer nach Großbritannien

Für alle, die nicht zum exklusiven Kreis der geladenen Hochzeitsgäste gehören, hat Expedia eine Liste königlicher Orte zusammengestellt, an denen man sich selbst ein wenig blaublütig fühlen kann.

London, England

Die eng mit der britischen Monarchie verwobene Hauptstadt Großbritanniens bietet unzählige Möglichkeiten auf den Spuren der Königsfamilie zu wandeln. Zum Beispiel bei einem Besuch im traditionsreichen Delikatessenhandel Fortnum and Mason, dessen Spezialitäten und Luxusartikel auch den Geschmack der Queen treffen. Ebenfalls königlich fühlt man sich, wenn man Buckingham Palace betritt (in den Sommermonaten ist die Residenz der Queen für die Öffentlichkeit zugänglich), beim Afternoon Tea im Ritz oder beim Flanieren durch Kensington Gardens.

Als exklusiver Club war The Lanesborough lange Zeit ausschließlich Mitgliedern vorbehalten, doch mittlerweile empfängt das Luxushotel auch Normalsterbliche. Das Frühstück wird dort stilvoll unter glitzernden Kronleuchtern serviert und im schicken Wellness- und Fitnessbereich des Lanesborough lässt es sich elegant schwitzen.

Windsor, England

Die Hochzeit zwischen Prinz Harry und Meghan Markle wird natürlich nicht in London, sondern in der St George's Chapel auf dem Anwesen von Schloss Windsor stattfinden. Die im 15. Jahrhundert errichtete Kapelle steht Besuchern von Schloss Windsor täglich außer sonntags offen und lässt sich hervorragend im Rahmen eines Tagesausflugs von London aus besuchen. Für wen das zu kurz ist oder wer sich abends wie eine Lady oder ein Lord fühlen möchte, sollte im The Oakley Court, einem stattlichen Anwesen mit 118 Zimmern in Berkshire, direkt vor den Toren von Windsor übernachten. In diesem prunkvollen Herrenhaus v 1859 lässt sich das Leben des britischen Adels äußerst realistisch nachempfinden.

Richmond upon Thames

Viele Fans der britischen Königsfamilie übersehen Hampton Court, dabei birgt dieses stattliche Anwesen hinter seinen roten Backsteinmauern jede Menge Pomp und Geschichte. Im Sommer findet dort das fast zweiwöchige Hampton Court Palace Festival statt, in dessen Rahmen auch exklusive VIP-Dinner in königlichem Ambiente gebucht werden können. Ansonsten kann Hampton Court im Rahmen einer Führung oder einer Tagestour durch London, Hampton Court und Schloss Windsor besichtigt werden.

Edinburgh, Schottland

Der Palast von Holyroodhouse in Edinburgh ist seit dem 16. Jahrhundert die offizielle Residenz der britischen Monarchen in Schottland. Das Bauwerk befindet sich am Ende der Royal Mile, die zum Edinburgh Castle hinaufführt, und dient nach wie vor als Standpunkt für offizielle Anlässe und Staatsempfänge. Neben einer Führung durch Holyroodhouse lohnt sich in Edinburgh auch ein Besuch des Edinburgh Castle, um so richtig in königliche Stimmung zu kommen. Das Schloss beherbergte nämlich bedeutende Herrscher des Königreichs, darunter Königin Mary, Queen of Scots, die dort auch ihren Sohn, König James, gebar.

Besucher des Schlosses können sich heute auf die schottischen Kronjuwelen, den legendären Krönungsthron und den bezaubernden Panoramablick über die Stadt freuen. Außerdem wird jeden Tag (außer Sonntag) um 13.00 Uhr die so genannte One O' Clock Gun abgefeuert.

Cong, Irland

Wer ganz in die Zeit mittelalterlicher Adelsfamilien eintauchen möchte, kann mitten in der bezaubernden irischen Landschaft von Cong den märchenhaften Charme einer historischen Burg von imposanten Dimensionen erleben. Ashford Castle wurde bereits im 13. Jahrhundert errichtet und bildet mit seinen vielen zinnenbewehrten Steintürmen einen ebenso wehrhaften wie romantischen Anblick. Rings um den mächtigen Bau erstreckt sich ein rund 140 Hektar großes Grundstück, das größtenteils bewaldet ist. Die Exkursion ins Mittelalter wird auf diesem Anwesen, das mittlerweile als Luxushotel dient, abgerundet durch passende Aktivitäten wie Falknerei, Fliegenfischen, Bogenschießen, Tontaubenschießen und Reiten. Die Erlebnisse des Tages lassen sich stilecht auf der Cigar Terrace bei einem Glas Whiskey reflektieren und das gelegentliche Heulen der Wolfshunde schafft dabei eine stimmungsvolle Geräuschkulisse.

