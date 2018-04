FOREVA setzt sich für den Schutz der Umwelt auf unserem Planeten ein

PEKING, 26. April 2018 /PRNewswire/ -- Die International Green Economy Association hat gemeinsam mit mehreren weiteren gleichgesinnten Organisationen eine öffentliche Benefizveranstaltung anlässlich des diesjährigen „Tags der Erde" ausgerichtet, die am 22. April 2018 in Peking stattfand. Sha Zukang, vormals Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, Judy Wang, Director von FOREVA China, und Brancheninsider und Gäste aus China und dem Ausland kamen hier zusammen, um die neuesten Trends für einen emissionsarmen, umweltfreundlichen Lebensstil vorzustellen. Die interaktive Sitzung „An Environmentally-Friendly Life - My Seven Promises to Protect Our Planet" („Umweltfreundliches Leben – sieben Versprechen, die ich zum Schutz unseres Planeten mache"), gesponsert von der europäischen Premium-Hautpflegemarke FOREVA, sorgte, neben den vielen positiven Rückmeldungen der Teilnehmer, an diesem Tag für die größte Aufmerksamkeit.