Frameverlust - eine Gefahr für den Überwachungsmarkt?

Der Solid-State-Drive (SSD) gewinnt in der Welt der Videoüberwachung an wachsender Beliebtheit. Neue Überwachungsfunktionen wie Gesichtserkennung, Datenanalytik und Smart-City-Solutions benötigen allesamt große Datenmengen um an Ort und Stelle gehandhabt werden zu können. Ein Beispiel wäre eine belebte Straßenkreuzung, die nicht einfach nach zeitlich festgelegten Signalen betrieben wird, sondern sich dynamisch entsprechend des Verkehrs verändert. Kameras folgen dem Hin und Her des Fahrzeug- und Menschenstroms, während gleichzeitig der effizienteste Verkehrsfluss berechnet wird. Obwohl dies eine enorme Rechenleistung erforderlich macht, bringt selbst eine schrittweise Verbesserung erhebliche Kosteneinsparungen für die Gesellschaft mit sich. Es sind moderne Überwachungsfunktionen dieser Art, die dem leistungsfähigeren SSD gegenüber dem überholten Hard-Disk-Drive (HDD) zu einem deutlichen Vorteil verhelfen.

Innodisk wurde von einem Partner angesprochen, der auf einige Schwierigkeiten mit in Überwachungsanlagen verwendeten SSDs gestoßen war. Die Anlagen nahmen hochauflösende Videodaten auf, wobei beständige Qualität unerlässlich für die Anwendung war. Als diese neue Einrichtung jedoch getestet wurde, konnten bei allen Aufzeichnungen Frameverluste festgestellt werden. Die Ursache blieb für den Ausrüstungshersteller unklar.

Als Kernproblem konnte die Ausführung der Hintergrundprozesse (Garbage Collection und Wear-Leveling) identifiziert werden, die für die Löschung von SSD-Daten zuständig sind. Diese Prozesse treten üblicherweise bei geringerer SSD-Auslastung ein, um die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit auf ein Minimum zu reduzieren. Folglich kommt es zu Problemen bei den Überwachungsaufzeichnungen, da jegliche Hintergrundprozesse bei Inbetriebnahme eine Verschlechterung der Videoqualität verursachen.

Innodisks Untersuchung der Problematik führte zur Entwicklung von RECLine™. RECLine verändert durch das Auflösen und Verringern der Hintergrundprozessfrequenz die Firmware der SSD. Dadurch ist die SSD zur Datenschreibung mit minimaler Beeinträchtigung und Frameverlust in der Lage.

RECLine und die dazugehörige InnoREC™ Überwachungs-SSD-Serie räumen das letzte Hindernis für den SSD auf dem Überwachungsmarkt aus dem Weg und tragen dazu bei, den Weg für die vielversprechenden Funktionalitäten von Smart Cities und IoT zu ebnen.

Weitere Informationen zu Innodisk und den neusten Überwachungslösungen finden Sie unter https://www.innodisk.com/en/applications/surveillance.

QUELLE Innodisk Corporation