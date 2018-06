„Fresh Look“ von FortuneJack - Neue Website des führenden Bitcoin-Casinos

"Wir arbeiten schon lange daran, und darum seid ihr jetzt an der Reihe, uns zu sagen, wie es läuft," gab das Unternehmen auf Twitter bekannt, als es den Spielern schließlich die neue Website vorstellte und damit einen neuen Blick auf die Marke und alle neuen Funktionen ermöglichte. Ganz wie die FortuneJack Vertreter bereits auf verschiedenen CryptoCurrency Foren zum Ausdruck gebracht haben, freut sich das Unternehmen sehr über Feedback und fordert die Spieler geradezu auf, ihren ersten Eindruck in den sozialen Medien zu verbreiten, um zur Veredelung seines Markenangebots beizutragen.

Die bemerkenswertesten Veränderungen diesen "Fresh Looks" von FortuneJack ist das neue Treueprogramm mit monatlichem Cashback, wöchentlichen Reload-Prämien und Meilenstein-Prämien. An der Spitze des Treueprogramms steht der VIP-Mitgliederclub, bei dem VIP-Spieler ab sofort exklusive Spiele und höhere Wettspitzenwerte genießen können.

Zudem gibt es ein neues Leaderboard, mit dem man jeden Montag erneut die Chance hat, seinen Anteil am 500 mBTC Preispool zu beanspruchen. Die FortuneJack Managers haben in Gesprächen bestätigt, die täglichen Werbeaktionen im Casino ernstzunehmen und planen ganz neue Werbeaktionen an jedem Tag der Woche. Jeder, der sich auf der Fresh FortuneJack-Website registriert, erhält 25 Spins gratis ganz ohne Anzahlung.

Eine der Prioritäten von FortuneJack ist mehr Sicherheit, die zunächst durch ein Upgrade bewerkstelligt wird. Als eine der Erneuerungen aus der Bitcoin-Glücksspielbranche heben Casinovertreter die neue 2-Faktor-Authentifizierung und aktualisierte Spielerkontoseiten hervor.

Auch wird das ganze Spiel neu ins Auge genommen. FortuneJack weckte das Interesse seiner Spieler auf kommende Upgrades und gab den Start einer Partnerschaft mit dem führenden Spieleanbieter netEnt bekannt, die in den kommenden Tagen auch auf der Website freigeschaltet wird. Nebenbei fielen auch noch Andeutungen zu Sportsbook.

