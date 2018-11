Frontiers Health gibt die Programm-Highlights für das diesjährige Event in Berlin bekannt (15. und 16. November 2018)

BERLIN, November 8, 2018 /PRNewswire/ --

Frontiers Health hat sich zu einem der wichtigsten internationalen Events für die digitale Innovation der Gesundheitsbranche entwickelt, mit einem starken Fokus auf die Bereiche digitale Therapien, bahnbrechende Technologien, Healthcare-Transformation, Investment und Ökosystem-Entwicklungen, um nur einige Bereiche zu nennen.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/781126/Frontiers_Health_Logo.jpg )



An dieser Veranstaltung können maximal 500 Vertreter teilnehmen, die zu gleichen Teilen als Start-ups, aus der Gesundheitsbranche (Pharma, Geräte, Versicherungen, Technologie) und aus Investoren besteht, die mit den wichtigsten Aktivatoren des digitalen Ökosystems zusammenkommen.

Dieses Jahr kommen einige der wichtigsten Akteure weltweit bei dieser Konferenz zusammen, wie die Digital Therapeutics Alliance, Egon Zehnder & The Partnership for Digital Health und HealthXL, die als offizielle Partner die Breakout-Sessions leiten. So können Teilnehmer in nur zwei Tagen tief in die Welt der digitalen Gesundheitsbranche eintauchen.

Neben den einzigartigen Startup Discovery Sessions, bei denen 20 handverlesene Unternehmen vorgestellt werden, steht das Health Transformers Showcase von StartUp Health und die Vorstellung der diesjährigen Gruppe von Bayer G4A auf dem Programm. Firmen aus den größten Acceleration/Incubation-Programmen wie Startupbootcamp und Vertical werden ebenfalls anwesend sein. Auf der Frontiers Health kommen über 100 Start-up-Unternehmen mit spielverändernden, schnell wachsenden Unternehmen zusammen, wie zum Beispiel Proteus Digital Health, Voluntis, Your.MD, Headspace, Akili, mySugr und Tunstall.

Innovative Podiumsdiskussionen wie Digital Health: opportunities for large investors, Digital Health for the Developing World oder The future of pharma in a digital world befassen sich mit neuen Aspekten der wachsenden digitalen Gesundheitsbranche und des digitalen Ökosystems.

Wie auch in den Vorjahren bietet Frontiers Health zahlreiche Möglichkeiten, Neues zu lernen und Innovationen aus erster Hand zu erleben mit Workshops und Masterclasses wie: Disruptive digital business models for the health insurance industry, Explainable AI and Autonomous Agents in healthcare und Blockchains, between hype and promising applications.

Roberto Ascione, CEO der Healthware Group und Vorsitzender von Frontiers Health, sagte dazu: "Frontiers Health hat sich zu einer Plattform entwickelt, auf der das digitale Ökosystem für Innovationen in der Gesundheitsbranche gedeihen kann. Bei diesem einzigartigen Event kommen die Menschen zusammen, die die digitale Transformation des Gesundheitswesens anführen. Es entsteht ein Forum, um die Zusammenarbeit zu fördern und Schnittpunkte zwischen verschiedenen Branchenmitgliedern aus den Bereichen Pharmaindustrie, Verbrauchergesundheit, Geräte, Versicherungen und innovative Start-ups aufzuzeigen.

Über Frontiers Health

Frontiers Health ist ein Spin-off-Event von Frontiers Conferences, einem Unternehmen, das seit 2005 internationale Konferenzen zu den Themen Technologie und Innovation organisiert und leitet. Frontiers Health ist eine der größten Konferenzen in der digitalen Gesundheitsbranche, bei der eine einzigartige Mischung von Teilnehmern aus den Bereichen Großinvestoren, Life-Science-Unternehmen, Gesundheitsinnovations-Hubs, Versicherungsunternehmen und Start-ups präsent sind. So entsteht eine einzigartige Plattform, die verdeutlicht, wie Innovationen in unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können, um die Gesundheitsbranche zu transformieren. Mehr unter http://www.frontiershealth.co.