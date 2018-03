Führender brasilianischer Busproduzent Marcopolo baut Präsenz im Changzhou National Hi-Tech District auf

Das börsennotierte Unternehmen Marcopolo, das seinen Sitz im brasilianischen Caxias do Sul hat, wurde 1949 gegründet und widmet sich seit mehr als 60 Jahren der Produktion von Autobussen. Das Unternehmen ist der größte Hersteller dieser Art in Brasilien und ist zudem einer der weltweiten Branchenführer. Marcopolo hat strategische Partnerschaften mit weltbekannten Karosseriebauern, wie Benz, Iveco und Scania, aufgebaut und seine Produkte werden in mehr als 100 Länder und Regionen verkauft.

Seit 2003 sind Caxias do Sul und Changzhou Partnerstädte. Die Stadt in der Deltaregion des Yangtze-Flusses verfügt über ein voll ausgebautes Dienstleistungssystem und über ausreichend Arbeitskräfte, um die Fertigung von Buskomponenten bedienen zu können. Im Anschluss an eine systematische Prüfung kam Marcopolo zu dem Schluss, dass die Struktur, der Service und die gesetzlichen Vorgaben der Changzhou Comprehensive Free Trade Zone für Unternehmen sehr hilfreich sein können, wenn es darum geht, die Umlaufzeit bei der Produktion zu verkürzen und Produktionskosten zu senken. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen entschieden die Marcopolo (Changzhou) Bus Manufacturing Co., Ltd. in der Freihandelszone registrieren zu lassen und die Produktion und das Marketing für Buskomponenten und -karosserien – sämtlich für den Vertrieb im Ausland bestimmt – aufzunehmen.

Im Rahmen seiner weltweiten strategischen Expansion hat Marcopolo 19 Aktiengesellschaften und Produktionsanlagen in Brasilien, den USA, Kanada, Australien und Indien aufgebaut. Das Unternehmen produziert Autobusse für das untere und das gehobene Marktsegment in den Größen von 6 bis 24 Metern für den Stadtverkehr, für die Autobahn und für Reisetouren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/659942/Changzhou_National_Hi_Tech_District.jpg

QUELLE Changzhou National Hi-Tech District

Weitere Links

http://www.czxx.org.cn