GLOSFER besiegelt Partnerschaft mit Frankfurt School Blockchain Center (FSBC)

SEOUL, Südkorea, 12. April 2018 /PRNewswire/ -- GLOSFER, ein in Südkorea ansässiges Blockchain-Unternehmen unter Leitung von CEO Taewon Kim, hat eine offizielle Partnerschaft mit dem Frankfurt School Block Chain Center (FSBC) bekanntgegeben.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Dr. Philip Sandner, Leiter des FSBC, eine Beraterrolle im Team HYCON übernimmt.

Die Frankfurt School of Finance and Management gehört zu angesehensten Wirtschaftshochschulen Deutschlands. International belegte sie beim Global MBA Ranking der Financial Times (FT) 2017 den 35. Platz und bei den deutschen QS Global 100 EMBA Rankings nach Region sogar den 1. Platz.

Ziel dieser Partnerschaft zwischen dem führenden südkoreanischen Blockchain-Unternehmen GLOSFER und der renommierten Frankfurt School of Finance and Management ist es, die Blockchain-Industrie voranzubringen und gemeinsame F&E-Projekte umzusetzen. FSBC wird sich primär mit der Forschung und Lehre zur Blockchain, dem Aufbau von Communitys und der Trendforschung zur Blockchain-Industrie beschäftigen.

Taewon Kim von GLOSFER sagte: „GLOSFER freut sich darauf, neue Blockchain-Technologien zu entwickeln und die Blockchain-Industrie zu stärken. Dr. Sandner und FSBC werden mit ihrer Expertise einen großen Beitrag zu unseren gemeinsamen F&E-Projekten leisten."

Jason French, Vice President von Team HYCON bei GLOSFER, ergänzte: „Durch die Partnerschaft mit FSBC werden wir Blockchain-Theorien weiterentwickeln und innovative Forschungsarbeit bei Blockchain-Strukturen wie HYCONS DAG-basierter Blockchain leisten, deren Stabilität durch den SPECTRE-Algorithmus gestärkt wird. Sie ist Beweis für die Vision und das Vertrauen in die Blockchain-Technologie und sorgt für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit bei öffentlichen und privaten Unternehmen."

Informationen zu GLOSFER: GLOSFER ist ein führendes Blockchain-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen aus Südkorea. Fest verwurzelt als Blockchain-Unternehmen der ersten Stunde, ist GLOSFER bestrebt, seine Aktivitäten auf verschiedene Branchen auszudehnen, um durch den Einsatz innovativer Technologien und Dienstleistungen seine Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt zu stärken, unter anderem mit seiner PHP API Blockchain-Plattform PACKUTH und seinen Online- und Offline-Kryptowährungs-Handelsplattformen. Das Unternehmen will mit seinem kommenden, auf HYCON aufbauenden Infinity Project sein Kryptowährungs-Ökosystem etablieren und unterstützen und gleichzeitig durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen einen Beitrag zur Schaffung von mehr gesellschaftlicher Transparenz und Fairness leisten, die auf Blockchain-Technologie aufbaut.

