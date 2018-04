Good Life Networks Inc. verkündet Notierung an der Frankfurter Börse

Die Frankfurter Börse steht beim Handelsvolumen weltweit hinter New York und NASDAQ an dritter Stelle und wird GLN einen breiteren Zugang zu europäischen und anderen internationalen Investoren ermöglichen.

"Unser Auftrag ist, weiterhin eine außergewöhnliche Wertsteigerung für unsere Aktionäre zu schaffen. Die Frankfurter Börse ist eine weitere vielversprechende Komponente unserer Börsenmarktstrategie und wird die Investition in GLN für Europäer erleichtern. Auf die Frankfurter Börse entfallen über 90 % des Handelsvolumens aller deutschen Börsen und somit stellt sie einen bedeutenden Anteil des europäischen Marktes dar", erklärte der Geschäftsführer Jesse Dylan.

An der Frankfurter Börse sind mehr als 250 internationale Handelsinstitute und über 4.500 Händler vertreten. Direkt mit der Frankfurter Börse verbundene Investoren repräsentieren 35 % des weltweiten Anlagekapitals. Eine Notierung in Frankfurt bringt auch einen Steuervorteil für deutsche Investoren mit sich.

Der Werdegang von GLN

GLN spezialisiert sich auf die Erschließung des enormen Potenzials von künstlicher Intelligenz und Big Data, um den Marketing-ROI für Werbetreibende mithilfe seiner zum Patent angemeldeten Video-Werbetechnologie zu verbessern. Bis 2020 erwartet MAGNA, der Research-Arm der Medien aufkaufenden IPG Mediabrands, dass 50 % aller Werbeausgaben, die dieses Jahr voraussichtlich $ 237 Milliarden erreichen sollen, auf digitale Werbung entfallen werden. GLN erzielte vor Kurzem eine Zeichnungsfinanzierung in Höhe von $ 9,2 Millionen vor dem Abschluss seiner qualifizierenden Transaktion und ist an der TSX-V unter dem Handelskürzel GOOD und an der Frankfurter Börse unter dem Handelskürzel 4G5 notiert.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsbehörden (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und geben die Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung von GLN über zukünftige Ereignisse wieder. Die in dieser Pressemitteilung als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichneten Informationen und Aussagen sind keine historischen Tatsachen, gelten als zum Datum dieser Pressemitteilung abgegeben und schließen, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen über Erörterungen zukünftiger Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen und Absichten der Geschäftsleitung in Bezug auf unter anderem den Handelstag der GLN-Aktien an der Frankfurter Börse und endgültige aufsichtsbehördliche Genehmigungen ein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und von Kapitalmärkten im Besonderen sowie andere Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GLN liegen. GLN übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Aktualisierung der Gründe, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen könnten, außer soweit von geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten sind in den Unterlagen des Unternehmens, die den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden vorgelegt wurden, enthalten. Sie sind unter http://www.sedar.com verfügbar.

