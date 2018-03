Hamad International Airport bei Skytrax World Airport Awards 2018 auf Platz 5

DOHA, Qatar, March 23, 2018 /PRNewswire/ --

Der hochmoderne Flughafen von Qatar behauptet im vierten Jahr in Folge seine Spitzenposition als bester Flughafen im Nahen Osten

Der Hamad International Airport wurde bei den SKYTRAX World Airport Awards 2018, die während der Passenger Terminal Expo 2018 in Stockholm, Schweden, stattfanden, als fünftbester Flughafen der Welt klassifiziert. HIA wurde damit zum vierten Mal in Folge mit dem Titel "Bester Flughafen im Nahen Osten" und zum dritten Mal in Folge mit dem Titel "Bester Personaldienst im Nahen Osten" ausgezeichnet.