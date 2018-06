Handgezogene Rindfleischnudeln aus Lanzhou setzen Romanze mit Pasta in Rom fort

ROM, 27. Juni 2018 /PRNewswire/ -- Nach einem Intermezzo in Peking im letzten Jahr trafen die handgezogenen Rindfleischnudeln aus Lanzhou wieder auf Pasta - dieses Mal in Rom. Lanzhou führte am 25. Juni eine Kampagne in der antiken italienischen Stadt, wo die beiden lokalen Delikatessen ihre Romanze an der Seidenstraße fortsetzten, um seine Kultur und den Tourismus zu bewerben und trug damit zur Verbesserung der Verbindung zwischen den beiden Städten bei.