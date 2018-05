Icelandair und das isländische Nationalteam kreieren zusammen das "Team Iceland Stopover" - eine Reihe von 90-minütigen Erlebnissen, die vom Fußball inspiriert sind

Als stolzer Sponsor des isländischen Nationalteams feiert Icelandair in diesem Sommer dessen Erfolge - mit 90-minütigen, vom Fußball inspirierten Erlebnissen - alles im Preis jedes Icelandair-Stopover-Tickets mit inbegriffen.

Die transatlantische Fluglinie Icelandair hat heute das Team Iceland Stopover eingeführt, eine Auswahl von 90-minütigen, vom Fußball inspirierten Erlebnissen, die vom isländischen Nationalteam zusammengestellt wurden und von allen Passagieren kostenlos in Anspruch genommen werden können.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/685832/Team_Iceland_Stopover.jpg )



Nach der erstaunlichen Leistung des Landes bei der Europameisterschaft 2016 hat es Island auf die ultimative Sportbühne in diesem Sommer in Russland geschafft und ist somit das kleinste Land, das sich je für die Fußball-WM qualifiziert hat. Dies ist ein einzigartiger Moment in der Geschichte des Landes, und als langjähriger Sponsor des Teams, der es von Anfang an auf seiner Reise begleitet hat, feiert Icelandair dessen Erfolg und lädt Passagiere dazu ein, mit speziell entworfenen Erlebnissen für die ganze Familie in die Fußstapfen der Spieler zu treten.

Diese 90-minütigen Erlebnisse zeigen den Stolz dieses einzigartigen Landes und den Weg, den die Spieler gegangen sind, um sich für das größte Fußballturnier der Welt zu qualifizieren. Wie es zu einem Land passt, das die Geschlechtergleichheit und die Bedeutung des Jugendtrainings hochhält, bieten die Erlebnisse von Icelandair den Reisenden einen Einblick sowohl in das Leben der Mitglieder in der Herren- als auch der Damenmannschaft sowie in die Fußballgeschichte Islands. Genau wie bei den Spielern auf dem Feld, können auch Sie in 90 Minuten viel reichen. Also machen Sie das Beste aus Ihrer Zeit, mit einem Icelandair Team Iceland Stopover.

Aron Gunnarsson, der Kapitän der isländischen Fußballnationalmannschaft der Herren, kommentiert: "Wenn wir auf den Platz gehen, dann wissen wir als isländische Spieler, dass wir einen ganz besonderen Teamgeist haben, der aus der isländischen Geschichte stammt. Es gibt viele einzigartige isländische Erlebnisse und Traditionen, die unser Team zu dem machen, was es heute ist, und wir heißen Fans des Fußballs und darüber hinaus willkommen und laden sie dazu ein, mehr herauszufinden, indem sie bei ihrem nächsten Transatlantikflug einen Team Iceland Stopover machen."

Ab Mai bis Ende Juni sprechen diese 90-minütigen Aktivitäten eine Reihe der Leidenschaften von Reisenden an, angefangen von Kultur über Fitness bis zu Wohlbefinden. Um Reisenden ein authentisches Erlebnis und einen lokalen Einblick in die Fußballkultur Islands zu geben, werden alle unsere Erlebnisse von einem speziellen Gast aus der Welt des Fußballs oder einem "Stopover Buddy" moderiert, einem Mitarbeiter von Icelandair, der stolz auf seine Ortskenntnisse und sein Fachwissen ist.

Björgólfur Jóhannsson, Präsident und CEO von Icelandair , kommentiert: "Als stolzer Sponsor der Nationalmannschaft sind wir begeistert, in diesem Sommer dessen Erfolg mit unserem "Team Iceland Stopover"-Service zu feiern. Wir sind ständig bestrebt, unser Kundenerlebnis zu verbessern, und hoffen, dass Passagiere diesen Sommer ihre Reisezeit mit diesem wertvollen Zusatzangebot angenehm verbringen. Nicht nur können unsere Passagiere mehr über die Hintergrundgeschichte dieses legendären Teams herausfinden, wir haben auch mit den Spielern zusammengearbeitet, um ihre individuellen Erlebnisse aufzubereiten, damit unsere Passagiere in ihre Fußstapfen treten können."

Erlebnisse des "Team Iceland Stopover" beinhalten:

Support like an Icelander: Die isländischen Teams haben eine einzigartige Verbindung zu ihren Fans und die Kapitäne Aron Gunnarsson und Sara Björk Gunnarsdóttir wissen dies besser als die meisten. Deshalb geben sie glücklichen Fans die Chance, bei einem Spiel entweder der Herren- oder der Damenmannschaft dabei zu sein und zu erfahren, wie die begeisterungsfähigsten Fans der Welt anfeuern.



Die isländischen Teams haben eine einzigartige Verbindung zu ihren Fans und die Kapitäne und Sara Björk Gunnarsdóttir wissen dies besser als die meisten. Deshalb geben sie glücklichen Fans die Chance, bei einem Spiel entweder der Herren- oder der Damenmannschaft dabei zu sein und zu erfahren, wie die begeisterungsfähigsten Fans der Welt anfeuern. Relax like a Pro: Nachdem er als erster Torschütze in einem wichtigen Turnier für Island Geschichte geschrieben hat, weiß Mittelfeldspieler Birkir Bjarnason, dass Auszeit und Entspannung ein wichtiger Teil des Trainings sind. Er lädt Passagiere dazu ein, ihn zu seinen liebsten geothermischen Gebieten bei Laugarvatn Fontana zu begleiten, wo sie wie ein Profi entspannen können, Geothermalbäder oder eine Sauna genießen oder in einem See schwimmen können.



Nachdem er als erster Torschütze in einem wichtigen Turnier für Island Geschichte geschrieben hat, weiß Mittelfeldspieler Birkir Bjarnason, dass Auszeit und Entspannung ein wichtiger Teil des Trainings sind. Er lädt Passagiere dazu ein, ihn zu seinen liebsten geothermischen Gebieten bei Laugarvatn Fontana zu begleiten, wo sie wie ein Profi entspannen können, Geothermalbäder oder eine Sauna genießen oder in einem See schwimmen können. Train the Icelandic Way: Der internationale Star der Damen , Dagný Brynjarsdóttir, verfügt über immenses Trainingswissen, sowohl auf dem Feld als auch abseits davon. Vergessen Sie Gewichte und Kniebeugen. Stattdessen werden Passagiere ihr Training mit fantastischen Aussichten auf die isländische Landschaft absolvieren können.



Der internationale , Dagný Brynjarsdóttir, verfügt über immenses Trainingswissen, sowohl auf dem Feld als auch abseits davon. Vergessen Sie Gewichte und Kniebeugen. Stattdessen werden Passagiere ihr Training mit fantastischen Aussichten auf die isländische Landschaft absolvieren können. Footballing Family: Fußball in Island ist eine Familienangelegenheit und die legendäre Breidablik Academy ist der Ort, an dem mancher Nationalspieler seine Karriere in jungen Jahren begonnen hat. Darunter auch Jóhann Berg, der mittlerweile ein Spieler der Premier League ist. Hier haben die jungen Reisenden die Chance , in einer speziellen 90-minütigen Session an der Academy in Jóhanns Fußstapfen zu treten.



Fußball in Island ist eine Familienangelegenheit und die legendäre Breidablik Academy ist der Ort, an dem mancher Nationalspieler seine Karriere in jungen Jahren begonnen hat. Darunter auch Jóhann Berg, der mittlerweile ein Spieler der Premier League ist. Hier haben die jungen Reisenden die Chance , in einer speziellen 90-minütigen Session an der Academy in Jóhanns Fußstapfen zu treten. Goal in One: Fußball ist nicht das einzige sportliche Talent von Spielmacher Gylfi Sigurðsson, er spielt auch gern Golf, und das auf sehr hohem Niveau. Hier bekommen die Reisenden die Möglichkeit, auf einem von Gylfis beliebtesten Golfkursen in Island zu spielen und Zeit mit dem Club-Profi zu verbringen, der unseren Spielern dabei hilft, an allem zu arbeiten, angefangen vom Schwung bis zum Putten.

Diese einzigartigen "Team Iceland Stopover"-Erlebnisse stehen Transatlantikpassagieren von Icelandair von Mai bis Ende Juni 2018 zur Verfügung. Um mehr zu erfahren und bei Icelandair zu buchen, besuchen Sie: http://www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

