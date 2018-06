Infortrend GS 5000 steigert die Leistung und Effizienz moderner Rechenzentren

NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 27. Juni 2018 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass das hochleistungsfähige Speichersystem für Rechenzentren EonStor GS 5000, ab sofort mit einem Intel Xeon E5 8-Core-Prozessor ausgestattet wird und damit einen beeindruckenden Datendurchsatz von 22 GB/s bietet. Das EonStor GS 5000verfügt zudem über 4 unabhängige Erweiterungssteckplätze für maximal 1680 Laufwerke (mit insgesamt bis zu 20 PB), 16 Erweiterungs-Host-Platinen für eine maximale Konnektivität von 64 x 16 Gb/s über Fibre Channel und bis zu 1 TB Arbeitsspeicher. Daraus ergeben sich einzigartige Geschwindigkeits-, Konnektivitäts- und Erweiterungsmöglichkeiten. Der erweiterte Protokollsupport (8/16 FC, 1/10/40 GbE und 56 GbE InfiniBand, etc.) und die einheitliche Speicherarchitektur (NAS + SAN + Cloud) ermöglichen es Unternehmen, den anspruchsvollsten Leistungen von Rechenzentren gerecht zu werden und gleichzeitig ihre Flexibilität zu bewahren.