Internationale Vordenker kommen bei den Global Conversations in Guangzhou in Fragen der Stadtentwicklung zusammen

Unter den chinesischen und internationalen Experten des runden Tisches herrschte Konsens, dass Guangzhou nicht nur ein Magnet für Ressourcen höchster Qualität und wertvolle Innovationen ist, sondern zudem weltweit immer mehr gehört wird und Innovation und Veränderung vorantreibt. Dies fördert das Wachstum der Stadt und eröffnet ihr neue Möglichkeiten.

Clay Chandler, Executive Editor International von Time Inc. und einer der Vorsitzenden von Fortune Brainstorm TECH International, sagte, dass China nach 40 Jahren von Reformen und Öffnung zum weltweit größten Zentrum für Innovation und Technikentwicklung geworden sei. Guangzhou sei als ältester Hafen für die Handelsschifffahrt jetzt in vorderster Front dieser einzigartigen Transformation.

„Win-win ist in die DNS von Guangzhou einfach eingeschrieben", sagte Harvey Dzodin, zuvor Vice President von ABC Television und jetzt Fellow des Think-Tanks Center for China and Globalization. Er hat Guangzhou in den letzten sechs Monaten fünfmal besucht und ist Zeuge des soliden Fortschritts, den Guangzhou bei der Verbesserung seines weltweiten Images durch internationale Konversationen gemacht hat.

Wang Yu, Führungskraft bei A.T. Kearney, einer Firma für Managementberatung, die den „Global Cities Index and Outlook" herausgibt, betonte dass die Kapazität für globale Kommunikation faktisch eine Hauptdimension der Beurteilung darstellt, ob die Entwicklung der Stadt globale Auswirkungen hat. Guangzhou unternimmt bewusste Anstrengungen, seine globale Konversation zu erweitern und rechnet für dieses Jahr mit einer überzeugenden Performance. Er regte an, dass Guangzhou seine weltweiten Kommunikationskompetenzen als „Ermöglicher" weiter herausarbeitet und als Zentrale und Ausgangsort agiert, was für die Botschaft von Guangzhou entscheidend sei.

Jin Jun, PwC China Strategy Consulting Partner, stellte heraus, dass die externe Kommunikation von Guangzhou diversifizierter werden könne, durch Darstellung des reichen kulturellen Erbes und der ökologischen Umwelt, damit sich ein mehrdimensionales Bild von Guangzhou durchsetzt.

Im Verlauf des runden Tisches unterzeichneten das Information Office des Municipal People's Government von Guangzhou und News & Information Center der Xinhua News Agency einen Vertrag zur Zusammenarbeit zwecks Werbung für die Konversationen zwischen Guangzhou und der Welt des Jahres 2018. Zhu Xiaoyi zufolge, stellvertretender Leiter der Publicity-Abteilung des CPC Guangzhou Committee, wird Guangzhou in diesem Jahr eine Reihe großer Veranstaltungen für sein globales Image einführen. Dazu gehören ein runder Tisch in Bo'ao, Hainan, für globale Konversation zwischen Guangzhou und der Welt sowie das Fortune Global Tech Forum im November.

Die Teilnehmer des runden Tisches stimmten überein, dass die innovativen Wege externer Kommunikation von Guangzhou, welche die Narrative der Stadt auf publikumswirksame Reise erzählen, die große Sichtbarkeit weltweit und die globalen Auswirkungen im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausch belegen. Guangzhou globalisiert sich immer weiter und die Narrative von Guangzhou in dieser neuen Ära, seine innovative Entwicklung, wird Ressourcen höchster Qualität anziehen und Guangzhou weitere Entwicklung und Möglichkeiten eröffnen.

QUELLE The Publicity Department of the CPC Guangzhou Committee