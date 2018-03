ipan group erlangt Zertifizierung nach ISO 27001

ISO 27001 ist eine standardisierte, globale Zertifizierung, die von der Internationalen Organisation für Normung entwickelt wurde. Sie beurteilt die effektive Beherrschung des Sicherheitsrisikos in Zusammenhang mit vertraulichen Unternehmensdaten. ipan group garantiert die effiziente Handhabung und den Schutz vertraulicher Unternehmensdaten vor potenziellen Bedrohungen. ISO 27001 erstreckt sich auf Menschen, Prozesse und IT-Systeme.

Dr. Jens Luetcke, CEO der ipan group, kommentierte: „Wir sind sehr stolz auf den Erhalt der ISO 27001-Zertifizierung. In der schnelllebigen Welt professioneller Dienstleistungen und Managed Services, die einem rasanten Wandel unterworfen ist, hat erstklassiger Kundenservice für ipan group allerhöchste Priorität. Mit dieser Zertifizierung beweisen wir gegenüber unseren Kunden, dass beim Schutz und Umgang mit ihren Daten die allerhöchsten Maßstäbe angelegt werden. Dem Sicherheitsmanagement von ipan group wird damit die Bestnote verliehen."

Informationen zu ipan group

ipan group (Intellectual Property Associates Network) ist ein führender Anbieter von Management-Dienstleistungen und Software für intellektuelles Eigentum (IP), der die weltweit größten Eigentümer von Schutzrechten unterstützt. ipan wurde 2004 gegründet und stellt eine strategische Allianz anerkannter IP-Experten dar, die sich beim Kundenservice durch ein unerreichtes Maß an Qualität, Transparenz und Kosteneinsparungen von anderen IP-Marktteilnehmern abhebt. 2016 wurde ipan mit der Übernahme des IPMS-Anbieters Unycom gefolgt von IPSS Anfang 2017 zu ipan group. Im Spätjahr 2017 meldete ipan group den Erwerb einer signifikanten Minderheitsbeteiligung an IPfolio, Anbieter von IP-Management-Software der nächsten Generation.

Das in München (Deutschland) ansässige Unternehmen betreibt Niederlassungen in Österreich, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Schweden und den USA. Mit seinem disruptiven Ansatz zur Prozess- und Kostenoptimierung hat es sich bei den größten Schutzrechtsinhabern als bevorzugte Lösung etabliert und zu einem der wachstumsstärksten Anbieter von IP-Dienstleistungen und -Software entwickelt.

Weitere Informationen zu ipan group finden Sie unter http://www.ipan-services.com

Godfrey Ryan

Global Head of Sales & Marketing

E-Mail: GRyan@ipan.eu

Tel.: +44 7495 38 66 77

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind in der Regel an Ausdrücken wie „können", „wollen", „werden", „sollen", „erwarten", „schätzen", „potenziell", „vorhersagen", „planen", „weiter(hin)" oder „glauben" und deren Abwandlungen oder gleichartige Ausdrücke oder deren Verneinung zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für den zukünftigen Erfolg und unterliegen nennenswerten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/658725/ipan_group_Logo.jpg

QUELLE ipan group