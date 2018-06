Jiangxi wirbt in Europa für einzigartige touristische Ziele

NANCHANG, China, 11. Juni 2018 /PRNewswire/ -- Am 1. beziehungsweise am 5. Juni fand jeweils in Frankfurt in Deutschland und in Prag in der Tschechischen Republik die Tourismusveranstaltung „Discovering Unique Jiangxi" (Das einmalige Jiangxi entdecken) statt. Laut der Jiangxi Tourism Development Commission sollte die Veranstaltung eine herzliche Einladung an Touristen, kommerzielle Reiseveranstalter und Investoren aus Europa darstellen, über die potenzielle Besucher aus Europa die Möglichkeit hatten, mehr über Jiangxi zu erfahren. Zudem sollte sie die Sehnsucht nach einer Reise dorthin wecken.