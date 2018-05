Kolumbien auf der Suche nach europäischen Investoren zur Umwandlung seiner Infrastruktur

MADRID, May 15, 2018 /PRNewswire/ --

Am 22. Mai werden ProColombia sowie die British and Colombian Chamber of Commerce, die kolumbianische Botschaft in London, die britische Botschaft in Bogotá, das Foreign & Commonwealth Office und dessen Prosperity Fund, das Department for International Trade and EY gemeinsam die Colombian Investment Roadshow in London feiern - ein Event, das die größten Infrastrukturprojekte des Landes vorstellt.