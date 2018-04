Leoff Gruppe entscheidet sich für Yardi Voyager

Die Leoff Gruppe hat bekannt gegeben, dass sie Yardi Voyager®, eine führende SaaS (Software as a Service)-Plattform im Immobilien- und Investmentmanagement, für ihr Property-Management-Geschäft nutzen wird. Das Unternehmen ist mit Büros in München, Leipzig und Berlin im Immobilieninvestment und Immobilienmanagement tätig.

"Unsere Kunden erwarten von uns, dass wir die langfristige Wertsteigerung ihrer Portfolios und eine attraktive Rendite sicherstellen", erklärt Hubertus von Rothkirch und Panthen, CFO der Leoff Gruppe. "Unsere Kunden haben seit 1991 rund 4 Mrd. Euro in Immobilien investiert. Es ist deshalb ungeheuer wichtig, dass wir auch weiterhin die effektivsten verfügbaren Real-Estate-Lösungen nutzen, um unsere Ziele zu erreichen."

"Wir sind sehr froh, dass die Leoff Gruppe sich entschieden hat, Yardi Voyager für sein Immobiliengeschäft in Deutschland zu nutzen", sagt Yardi-Vizepräsident Neal Gemassmer. "Die Leoff Gruppe hat im internationalen Immobiliengeschäft bereits Erfahrungen mit den Vorteilen unserer Softwarelösung gemacht. Wir freuen uns, nun auch ihre Aktivitäten am deutschen Markt unterstützen zu dürfen."

Die Leoff Gruppe berät Real Estate Investment Trusts (REITs), Fonds, Versicherungen, Pensionskassen, Projektentwickler und Family Offices, die in gewerbliche Immobilien investieren oder ihre Immobilienportfolios langfristig optimieren möchten. Insbesondere Investoren aus dem Ausland, vor allem aus Asien, verlassen sich auf unsere Expertise beim Immobilieninvestment und -management. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.leoff.com .

Yardi entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- und Property-Management-Software, die in unterschiedlichsten Immobilienunternehmen jeglicher Größenordnung zum Einsatz kommt. Das in 1984 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut weltweit Kunden von Büros in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika aus. Weitere Informationen finden Sie auf yardi.com/de

