Linse Capital und Oppenheimer Asset Management investieren 63 Mio. US-Dollar in Valens

Die jüngste Finanzierungsrunde wird die Markeinführung des Automotive-Portfolios von Valens beschleunigen; dadurch kann Valens den Kundenanforderungen für das autonome Fahren noch besser gerecht werden.

Valens, der Entwickler der HDBaseT-Technologie für Professional-AV und Automotive, gab heute bekannt, dass Linse Capital und Oppenheimer Asset Management insgesamt 63 Millionen US-Dollar im Rahmen dieser Finanzierungsrunde investieren. Das Unternehmen, dessen Chipsätze die Konnektivität im Fahrzeug vereinfachen, will die Entwicklung seines Portfolios im Bereich des autonomen Fahrens beschleunigen sowie auch zukünftige Anforderungen seiner Partner im Automotivebereich erfüllen.

Seit seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2017 hat Valens durch strategische Partnerschaften mit führenden OEMs und Tier-1-Unternehmen erhebliche Absatzchancen im Bereich des autonomen Fahrens identifiziert. Dank der Sicherung des zusätzlichen Kapitals wird das Unternehmen seine Aktivitäten in diesem Sektor intensivieren und sich auf High-Performance-Computing, intelligente Architekturen sowie PCIe-Übertragung konzentrieren, um die Vision des autonomen Fahrens zu verwirklichen.

"Valens treibt die Innovationen, die für die Zukunft autonomer Fahrzeuge erforderlich sind, weiter voran", so Dror Jerushalmi, CEO und Mitbegründer von Valens. "Die autonomen und vernetzten Fahrzeuge, die Automobilhersteller heute konzipieren, sind auf fortschrittliche Chipsätze für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung angewiesen. Unsere Technologie ist hierbei führend und optimiert die fahrzeuginterne Konnektivität, um hohe Bandbreiten mit geringerer Komplexität zu bewältigen."

"Wir freuen uns Valens bei der Entwicklung der fortschrittlichsten Technologie für die heutigen Herausforderungen der Fahrzeugkonnektivität unterstützen zu können", so Michael Linse, Geschäftsführer von Linse Capital. "Die Technologie von Valens ist ihrer Zeit voraus und wird die Konzeption und Umsetzung von zukünftigen autonomen und vernetzten Fahrzeugen revolutionieren."

"Oppenheimer hat erkannt, dass die rasante technologische Entwicklung in der Automobilindustrie eine Hochgeschwindigkeits-Konnektivität erfordert. Durch die Investition in Valens können Kunden von Oppenheimer an dieser Entwicklung teilhaben", so Robin Graham, Leiter des Bereichs Technology Investment Banking bei Oppenheimer. "Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie von Valens der Automobilindustrie helfen wird, die zunehmend strikten Designanforderungen in Bezug auf fortschrittliche Konnektivität und autonomes Fahren zu erfüllen."

Über Valens

Valens Automotive, ein Geschäftsbereich von Valens, wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, der Automobilbranche die weltweit fortschrittlichste Audio-/Video-Chipsatz-Technologie bereitzustellen. Die HDBaseT Automotive-Chiptechnologie von Valens ermöglicht eine beispiellose In-Car Konnektivität, indem sie die Übertragung von Audio, Video, Ethernet, USB, Steuersignalen, PCIe und Stromversorgung in einem einzigen Kabel vereint. Die patentierte HDBaseT-Technologie von Valens wird von den weltweit größten Herstellern von Audio-/Videokomponenten verwendet und ermöglicht die bestmögliche Konnektivität und ohne Einschränkungen durch die vorhandene Infrastruktur. Valens ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Israel. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte https://www.valens.com/automotive-solutions oder folgen Sie @ValensAuto.

