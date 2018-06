Logo und Slogan bewerben Tokios Vorzüge im Ausland: Kampagne „Tokyo Tokyo Old meets New" wird in Russland fortgesetzt

Die Hauptaussagen – „Unparalleled Excitement" (Beispiellose Reize) und „Your Next Kick" (Ihr nächster Kick) – sind an Flughäfen und in Zügen sowie über verschiedene Medienkanäle wie Zeitungen und Magazine seit dem 1. Juni 2018 im Rahmen einer umfassenden Werbekampagne zu lesen. Dadurch erfahren nicht nur Reisende aus allen Teilen der Welt von den Vorzügen Tokios, sondern wird Tokio auch weltweit als Touristenattraktion beworben.

Die Aussage von Logo und Slogan:

Traditionen, die seit der Edo-Periode bestehen, gehen Hand in Hand mit modernster Kultur. Der Slogan „Tokyo Tokyo Old meets New" weckt Erwartungen und lässt in allen Teilen der Welt auf viele Überraschungen hoffen. Dazu werden in Tokio ständig neue Werte geschaffen, wo 400 Jahre alte Traditionen aus dem feudalen Edo (dem heutigen Tokio) auf hochmoderne Kultur, entstanden aus der nicht endenden Evolution, treffen und sich vermischen.

Für das Design wurde eine Schrift mit Pinselstrichen und der Schriftsatz Gothic verwendet. „Tokyo" wird in beiden Schriftarten dargestellt und diese Wiederholung verdeutlicht das Image und die Identität Tokios, wo Traditionen und Innovationen nebeneinander existieren. Die im Logo verwendeten Farben schwarz und blau stehen für die Traditionen und den Himmel, der auf die Zukunft deutet. Die Signatur in der Mitte stammt von einer Touristenattraktion: der Shibuya Kreuzung.

Die Stadtverwaltung hat die Bürger von Tokio nach ihrer Meinung zum Logo und Slogan befragt und im April 2017 offiziell eine Entscheidung getroffen.

Die offizielle Website von „Tokyo Tokyo Old meets New": https://tokyotokyo.jp/

Werbevideo zu „Tokyo Tokyo Old meets New":

https://tokyotokyo.jp/old-meets-new/exciting/

QUELLE Tokyo Metropolitan Government

Weitere Links

