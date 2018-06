London Tech Week - London wird in neuem Bericht zur europäischen Hauptstadt für künstliche Intelligenz (KI) ernannt

Dies ist das Hauptergebnis einer Forschungsstudie, die von Londons Bürgermeister Sadiq Khan in Auftrag gegeben wurde, die erstmals das KI-Ökosystem der Hauptstadt nachzeichnet und die Stärken und Komplexität des Londoner Ökosystems und dessen wachsende Bedeutung für die Wirtschaft beleuchtet.

Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit von Maschinen, menschenähnliche Intelligenz anzuwenden, um Ausgaben auszuführen, wie die Unterstützung bei Entscheidungen, Schlussfolgerungen, Lernen, visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung und Sprachübersetzung.

Zusammengestellt für den Bürgermeister durch CognitionX, der KI-Beratungsplattform, wird der heutige Bericht dabei helfen, Chancen zu entdecken, um Innovation und Investitionen in London zu erschließen, um den wirtschaftlichen Einfluss von KI auf die Stadt zu maximieren und die Ambition des Bürgermeisters darin zu unterstützen, London zu einer weltweit führenden Smart City zu machen.

Der Bericht wird am Vorabend der London Tech Week veröffentlicht - einer jährlichen Veranstaltung, bei der die Stadt die Türen für die internationale Tech-Gemeinschaft öffnet. Mit über 200 Veranstaltungen wird das einwöchige Festival mehr als 50.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt willkommen heißen, wenn die Hauptstadt ihre führende Position als globales Technologie-Zentrum präsentiert. Während der London Tech Week wird der Bürgermeister auch seine neue Straßenkarte "Smarter London Together" vorstellen, die darauf abzielt, London zu einer intelligenteren Stadt zu machen.

Wichtige Resultate im heutigen Bericht mit dem Titel: "London: die KI-Wachstumshauptstadt Europas" sind unter anderem:

London ist der Standort von 758 KI-Unternehmen - doppelt so viele wie in Paris und Berlin zusammen. Diese spezialisieren sich in mehr als 30 Branchen, mit besonderer Dominanz im Versicherungs-, Finanz- und Justizwesen. Etwa 645 dieser Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der Hauptstadt.

43 % der Londoner KI-Anbieter haben mindestens einen nicht-britischen Investor. 32 % haben mindestens einen Investor mit schwarzem, asiatischem oder Minderheiten-Hintergrund.

25 % der Londoner KI-Anbieter haben mindestens eine weibliche Gründerin im Vergleich zu nur 17 % der weltweiten Start-ups. Der Bericht besagt, dass London die Möglichkeit hat, auf der aktuellen Basis von weiblichen Gründerinnen aufzubauen und eine Start-up-Umwelt zu schaffen, die mehr weibliche Beteiligung an KI und im ganzen Technologie-Sektor bietet.



Londons Bürgermeister Sadiq Khan sagte:"Es gibt wenige Gebiete, die das Potenzial haben, unsere künftige Wirtschaft und Gesellschaft so zu prägen wie die künstliche Intelligenz.

"Die Forschung beschreibt eine Stadt mit einem reichhaltigen technologischen Ökosystem, einer starken Pipeline von KI-Innovation und einer akademischen und Investitionsbasis, die langfristig vorausschaut.

"Londons einzigartiger globaler Status als Hauptstadt für Finanzwesen und Unternehmen, für Regierung und Technologie ist unser herausragender Vorteil. Alles, was Unternehmer benötigen, ist an einem Ort - nicht zuletzt der Zugang zu Kunden."

Tabitha Goldstaub, Mitgründerin von CognitionX, sagte: "Wir stehen am Scheideweg. Jetzt müssen wir handeln. Es ist wichtig, unsere offene Gemeinschaft zu entwickeln, unterschiedliche Talente anzuziehen und zu fördern, in die Forschung zu investieren und eine verantwortungsvolle und schnelle Adoption sicherzustellen. Wir begrüßen den Vorstoß des Bürgermeisters, KI in London hervorzuheben und darauf hinzuarbeiten, ein starkes KI-Cluster aufzubauen, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkung zu maximieren.

"Wenn Industrie, Regierung und Forschung das Vertrauen der Verbraucher gewinnen, ein Verständnis der ethischen Abwägungen erreichen und gewährleisten können, dass die Vorteile von KI fair verteilt werden, könnte dies zu einer besseren Zukunft für London und Großbritannien führen."

QUELLE London Tech Week 2018