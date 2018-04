Lumesse gibt die Einführung seines Partner Marketplace bekannt

Das Portal, das Anfang 2018 veröffentlicht wurde, ermöglicht es Besuchern (in erster Linie existierenden Kunden von Lumesse), auf das Ökosystem der Partner zuzugreifen, mit denen Lumesse zurzeit arbeitet. - Dort können Besucher auf "Partner Apps" nach Produktkategorie filtern oder eine intuitive Suchfunktion nutzen und einzelne Partner über eine detaillierte Liste von Apps, die deren Vorteile, Funktionen und aktuellen Integrationsoptionen beschreiben, entdecken. Der Marketplace wird Kunden auch die Option bieten die gewünschten Integrationen direkt zu bestellen. Potentielle Partner haben die Möglichkeit hier um Aufnahme in das Ökosystem zu bitten.

Diese Erweiterung des Services von Lumesse kommentierte DR Peter Wiedemann, CEO der Talent Acquisition Division: "Die Einführung von Marketplace ist wieder ein Beweis unseres konstanten Engagements innovative Neuerungen im Recruitment-Bereich anzubieten. Wir treten einer ausgewählten Gruppe von Vorausdenkern im Technologiebereich bei, um unseren Kunden einen zentralen Ort zu bieten, an dem sie ihre Recruitment-Lösung erweitern können. Unser Marketplace verschafft Besuchern eine detaillierte Übersicht der modernen Technologien unseres Partnernetzwerks. Mit diesen können unsere Kunden ihre aktuelle Talent-Acquisition-Plattform optimieren und nahtlose Integrationen anfordern."

Lumesse und SHL, führend bei Talent-Innovationen, haben Unternehmen und Bewerbern dabei geholfen, selbstbewusste und richtige Karriereentscheidungen zu treffen. Ihre Zusammenarbeit besteht seit 2012.

"Wir wissen, dass es riesige Leistungs- und Produktivitätsgewinne - für den Einzelnen und für Unternehmen - gibt, wenn die richtige Entscheidung in Bezug auf Einstellungen getroffen wird. Um bessere Einstellungs- und Entwicklungsentscheidungen zu treffen, benötigen Unternehmen Zugriff auf die richten Talent-Daten, zum richtigen Zeitpunkt. Aus diesem Grund ist unser fundiertes Bewertungssystem, das durch Lumesse-Plattformen bereitgestellt wird, so ein starkes Angebot," sagte Sam Whiteman, Director of Alliances bei SHL. Er fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, ein Teil von Marketplace zu sein und Unternehmen dabei zu helfen, die besten Entscheidungen zur Investition in erprobte Auswertungsverfahren und Technologien zu treffen."

Besuchen sie heute Marketplace - https://marketplace.lumesse.com

Über Lumesse

Lumesse ist ein etablierter marktführender Anbieter von Anwerbungs- und Talent-Management-Software. Lumesse stellt Talent-Lösungen für mehr als 1.500 Organisationen in über 70 Ländern bereit, was es ihnen ermöglicht, die besten Talente in einem sich ständig verändernden und anspruchsvollen Umfeld weltweit einzustellen und zu entwickeln. Mit unseren einzigartigen und sehr flexiblen Talent-Lösungen sind unsere Kunden gut darauf vorbereitet, von der schnellen Evolution neuer Technologien und disruptiven Geschäftsbedingungen zu profitieren und gleichzeitig ihren Geschäftsanforderungen vor Ort und weltweit gerecht zu werden.

Über SHL

SHL, der globale Führer bei Talent-Innovation, hilft Unternehmen dabei, Produktivität durch besseres Menschenverständnis zu transformieren. Wir treiben die Zukunft von Unternehmen voran. Unsere Daten und Tools haben bewiesen, dass sie bessere und nachhaltigere Geschäftsergebnisse erzielen.

Unsere konkurrenzlose Bewertungswissenschaft, Benchmark-Daten und Analytik versetzen Manager und ihre Teams in die Lage, selbstbewusste, datengetriebene Entscheidungen zu treffen und, was besonders wichtig ist, die Art und Weise, wie Organisationen Talent anwerben, managen und entwickeln, zu transformieren. Mit 40-jähriger Talent-Erfahrung sind wir ein zuverlässiger Technologiepartner für mehr als 10.000 Unternehmen weltweit. Wir arbeiten mit Unternehmen aller Größen und in allen Bereichen in über 150 Ländern zusammen, einschließlich 80 % der FTSE 100 und 50 % der Fortune Global 500. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.shl.com.

QUELLE Lumesse