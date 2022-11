MOW FORUM in Andalusien: Debatten über Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie

SEVILLA, Spanien, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- Die erste Ausgabe des MOW FORUM Andalucía 2022 wird mehr als 40 Redner und 300 Teilnehmer, darunter Hersteller, Regulierungsbehörden und Anwender aus dem Mobilitätssektor, zusammenbringen, um die Herausforderungen und Auswirkungen der Agenda 2030 und des Europäischen Green Deals auf die Branche zu analysieren.



Das Forum findet am 24. und 25. November im FIBES 2-Pavillon des Kongresszentrums in Sevilla statt und steht unter dem Motto „New Mobility Order in the World". Sie wurde von der Regionalregierung Andalusiens in Zusammenarbeit mit dem Königlichen Automobilclub von Spanien (RACE) und unter Mitwirkung der Stadtverwaltungen von Sevilla und Malaga organisiert.



Zu den bestätigten Rednern gehören der Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission und Kommissar für Handel, Valdis Dombrovskis, der Präsident des Internationalen Automobilverbandes (FIA), Mohammed ben Sulayem, der Präsident der FIA-Kommission für Umwelt und Nachhaltigkeit und ehemalige Präsident Mexikos, Felipe Calderon, sowie der Generaldirektor für Verkehr der spanischen Regierung, Pere Navarro.



Der Präsident und COO der Hyundai Motor Company, José Muñoz, und der Direktor für Mobilität & New Commerce bei Cepsa, Pierre-Yves Sachet, sind einige der Vertreter aus der Geschäftswelt, die ebenfalls teilnehmen werden.



Die Debatten werden im Rahmen von neun Panels geführt, die sich mit Themen wie der wirtschaftlichen und sozialen Situation der Automobilindustrie, dem rechtlichen Rahmen, der Analyse verschiedener Energien und ihrer Entwicklung, dem Motorsport als Prüfstand für Automobilhersteller und den Auswirkungen der neuen Mobilität auf die Anwender befassen.



Die Organisatoren erklärten in einer Pressemitteilung, das Ziel bestehe darin, kurz-, mittel- und langfristig Ansätze und Perspektiven auszutauschen, um ein geordnetes, pragmatisches und realistisches Übergangsmodell für die Entwicklung einer neuen nachhaltigen, vernetzten und effizienten Mobilität zu entwickeln.

Laut dem Jahresbericht 2021 des spanischen Verbandes der Automobil- und LKW-Hersteller erwirtschaftete die spanische Automobilindustrie im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 61 Milliarden Euro, einen Nettogewinn von 1 Milliarde Euro und beschäftigt 61.704 Mitarbeiter.

Im Hinblick auf die Umweltproblematik hat der Arbeitgeberverband die Notwendigkeit betont, die Erneuerung des Fuhrparks zu fördern, der im Durchschnitt 13,5 Jahre alt ist und damit über dem europäischen Durchschnitt von 11,5 Jahren liegt.

SOURCE MOW FORUM