mPrest als Finalist der SEPA Power Players Awards 2018 ausgewählt

mPrest, das führende Software-Unternehmen für missionskritische Überwachung, Kontrolle und Big-Data-Analytik für den Markt des industriellen IoT, gab heute bekannt, dass es von der Smart Electric Power Alliance (SEPA) als ein Finalist für die SEPA Power Players Awards 2018 in der Kategorie "Visionary of the Year" ausgewählt wurde. Finalisten wurden für ihre Leistungen in den Bereichen Projekt- oder Programmdesign, einzigartige Partnerschaften, Stakeholder-Engagement und vieles mehr ausgewählt.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/546428/mPrest_Logo.jpg )

"Wir fühlen uns geehrt, an der Seite von solch innovativen Unternehmen ausgewählt worden zu sein und dafür anerkannt zu werden, dass wir unseren Beitrag leisten, um die Versorgungsbranche dabei zu unterstützen, zu sauberer, intelligenter Energie überzugehen", sagte Natan Barak, CEO und Gründer von mPrest. "Da unsere Städte intelligenter und anspruchsvoller werden, ist die Weiterentwicklung von Versorgungsunternehmen wichtiger denn je. Unser flexibles ‚System von Systemen' gibt ihnen die Werkzeuge, die sie brauchen, um alle ihre Plattformen zu verwalten, Stromausfälle und -schwankungen zu vermeiden und Kontrolle über den Zustand ihrer Anlagen zu haben - alles an einer Stelle."

Die Software "Grid Modernization System of Systems" von mPrest bietet essenzielle Anwendungen wie DERMS, Anlagenmanagement, Sicherheitsmanagement und Management von kritischen Ereignissen basierend auf einer praxisbewährten Microservices-Architektur. mPrest setzt seine Erfahrung aus der Entwicklung des Raketenabwehrsystems Iron Dome ein und liefert einzigartiges Echtzeit-Situationsbewusstsein und Analytik. Die Anwendungen sind anbieter-agnostisch und ermöglichen es Versorgungsunternehmen, alle existierenden Systeme zu kontrollieren und zwischen ihnen zu kommunizieren, ohne dass bestehende Infrastruktur ersetzt werden muss. mPrest macht Versorgungsunternehmen zukunftssicher und transformiert die Art und Weise, wie Energie gemanagt, verteilt und analysiert wird und führt so den Versorgungssektor auf den Weg zu einer integrierten sauberen und modernen Energiezukunft im Rahmen seiner digitalen Transformation.

SEPA, eine gemeinnützige Organisation und Gemeinschaft mit über 1.000 Mitgliedern, arbeitet daran, der Versorgungsbranche den Übergang zu einer sauberen Energiezukunft zu ermöglichen und ein Smart-Energy-Ökosystem zu erschaffen. Ihre Forschung und Lehre hilft Organisationen, Solar-, Speicher-, Nachfragereaktions- und Netzerstellungstechnologien bereitzustellen.

Die SEPA Power Players Awards zeichnen kollaborative und innovative Leistungen von Versorgungsunternehmen, ihren Partnern und Einzelpersonen aus. mPrest wurde in der Kategorie "Visionary" ausgewählt für seine zukunftsorientierten Anstrengungen mit bahnbrechender Technologie, die Daten von zahllosen Sensoren und Untersystemen sammelt, Big-Data-Analytik mit Hilfe von Künstliche-Intelligenz-Algorithmen anwendet und interdisziplinäre Korrelationen in Echtzeit ermöglicht, damit Versorgungsunternehmen den Netzbetrieb optimieren können.

Über mPrest:

mPrest ist ein globaler Softwareanbieter für missionskritische Überwachung, Steuerung und Big-Data-Analytik. Die Nutzung der Möglichkeiten des industriellen IoT macht das integrative "System von Systemen" von mPrest zu einem bewährten Katalysator für die digitale Transformation von Unternehmen. Unsere innovativen Management-Lösungen wurden in Anwendungen der nächsten Generation von Transportdienstleistern, Systemintegratoren, Smart Cities sowie in IoE-Anwendungen (Internet of Energy) für Stromversorger, Rüstungs- und Staatsschutzunternehmen eingesetzt. Weitere Informationen zu mPrest erhalten Sie auf http://www.mprest.com.

Medienkontakt:

Brandon Weinstock

brandon@headline.media

+1-914-336-4878

QUELLE mPrest