Nanfang Media berichtet: Die Chinareise von Scholz soll den Wohlstand des deutschen Volkes sichern

Bundeskanzler Olaf Scholz traf während seines ersten Besuchs in China am 4. November den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Es handelt sich um den ersten Staatsbesuch eines G7-Staatsoberhauptes seit Beginn der COVID-19-Pandemie in dem Land.

„Ich glaube, dass die Entscheidung von Scholz, China zu besuchen, richtig ist", sagte Gu Xuewu, Director des Center for Global Studies an der Universität Bonn und nicht ansässiger Senior Research Fellow des Center for China and Globalization, kürzlich in einem Interview mit GDToday.

Gu Xuewu, director of Center for Global Studies at the University of Bonn in Germany

„Deutschland braucht die Zusammenarbeit mit China, um die negativen Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland zu verringern, und vor allem, um den Wohlstand der deutschen Bevölkerung, der in den letzten Jahrzehnten erreicht wurde, aufrechtzuerhalten", sagte er.

„Die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland hat sich als Win-Win-Situation erwiesen."

Bei ihrem Treffen hob Xi die Wiederbelebung der Zusammenarbeit in neuen Bereichen wie neue Energien, künstliche Intelligenz und Digitalisierung hervor, um den „Kuchen" gemeinsamer Interessen zu vergrößern, während Scholz die feste Unterstützung Deutschlands für die Liberalisierung des Handels und die wirtschaftliche Globalisierung betonte und dass sein Land bereit sei, die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit mit China zu vertiefen.

Der Besuch von Bundeskanzler Scholz fällt auf den 50. Jahrestag der Etablierung diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland. „Selbst unter veränderten Umständen bleibt China ein wichtiger Geschäfts- und Handelspartner für Deutschland und Europa", schrieb Scholz in seinem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und Politico. „China, Deutschland und Europa profitieren gleichermaßen."

China ist seit sechs Jahren der größte Handelspartner Deutschlands. Selbst während der COVID-19-Pandemie hat der bilaterale Handel seine Dynamik nicht verloren. Nach Angaben des chinesischen Botschafters in Deutschland, Wu Ken, wurden im Jahr 2021 Waren im Wert von 235,1 Milliarden US-Dollar zwischen den beiden Seiten gehandelt.

Um die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China voranzutreiben, brachte Scholz 12 deutsche Wirtschaftsgrößen mit, darunter die Vorstandsvorsitzenden von Europas größtem Automobilhersteller Volkswagen, dem Maschinenbaukonzern Siemens und dem Pharmakonzern Merck, wie das Handelsblatt berichtet.

„Das Ergebnis der Zusammenarbeit hat sich als Win-Win-Situation erwiesen", erklärte Gu weiter. „Deutschland ist seit mehr als 40 Jahren ein starker Unterstützer des Modernisierungsprozesses in China." Er nahm die Autoindustrie als Beispiel und vertritt die Ansicht, dass deutsche Unternehmen ein Vermittler für Chinas Modernisierung der Branche durch technologische und ideelle Zusammenarbeit waren.

Gu erwartet, dass Chinas Modernisierung den Geist der „Weltoffenheit" bewahren und die Globalisierung anstreben wird, die China und Deutschland tief und nachhaltig verbindet.

„Der Besuch von Scholz in China ist eine klare Botschaft der beiden großen Wirtschaftsmächte, dass sie sich nicht wirtschaftlich und technologisch voneinander abkoppeln wollen und dass sie bereit sind, die Globalisierung gegen andere Mächte zu verteidigen, die eine Abkopplung anstreben", erklärte Gu weiter.

„Unterstützung von Scholz für den COSCO-Deal bringt frischen Wind in das politische Klima der EU"

Vor dem Besuch von Scholz in China wurde in den westlichen Medien heftige Kritik an der zunehmenden Abhängigkeit Deutschlands von China geübt. Der Kauf eines Anteils an einem der vier Terminals im Hamburger Hafen durch die chinesische Reederei COSCO ist ins Visier der Kritik geraten.

Gu ist der Meinung, dass das Hamburger COSCO-Geschäft von den Medien und den Kräften, die der Rolle chinesischer Staatsunternehmen in Europa äußerst skeptisch gegenüberstehen, „zu sehr aufgebauscht" worden sei. „Ich würde nicht so weit gehen, die Bedeutung des Deals überzubewerten, aber die entschlossene Unterstützung von Scholz kann dazu beitragen, dem politischen Klima auf dem Kontinent frischen Wind zu verleihen."

„In Zukunft wird die Idee der praktischen Zusammenarbeit sicherlich den Umgang von Scholz mit China dominieren, auch wenn seine regierenden Koalitionspartner zögerlich und skeptisch bleiben", fügte Gu hinzu.

Gu würdigte die Bemühungen, die Scholz nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas unternommen hat, um die bilateralen Beziehungen zu fördern. Er hofft, dass der Besuch ein Sprungbrett für eine tiefergehende Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland beim Kampf gegen den Klimawandel und den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein wird.

„Ich erwarte, dass der Besuch von Scholz in China Druck auf andere westliche Länder ausüben könnte, ihre Gespräche mit dem Land zu intensivieren, vor dem Hintergrund, dass sogar Biden sich leidenschaftlich dafür ausspricht, mit dem chinesischen Staatsoberhaupt im Rahmen des G20-Gipfels in Indonesien zusammenzukommen", sagte Gu.

