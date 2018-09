NetCents Technology trifft ISO-Reseller-Vereinbarung mit Bleu Tech Enterprises

VANCOUVER, British Columbia, September 6, 2018 /PRNewswire/ --

NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (Frankfurt: 26N) freut sich, den Abschluss einer fünfjährigen ISO-Reseller-Vereinbarung mit Bleu Tech Enterprises, Inc. ("Bleu™") bekanntzugeben.

Durch diese Vereinbarung wird die Technologie von NetCents für Krypto-Zahlungsabwicklungen in die POS-Terminals (Point of Sale) von Bleu integriert. Mit Abschluss der Integration können Händler, die Bleu POS nutzen, Bitcoin, Litecoin, Ether und NCCO als Zahlungsmittel für ihre Einzelhandelskunden akzeptieren.

"Bleu ist hocherfreut, über die Partnerschaft mit NetCents sowie die Möglichkeit, unseren Kunden eine hochmoderne alternative Lösung für Zahlungsabwicklung bereitzustellen", so Sesie Bonsi, Gründer und CEO von Bleu. "Wir sind stets darum bemüht, der Zeit voraus zu sein, um unseren Händlern Produkte und Lösungen zu bieten, die ihnen ermöglichen, mit Entwicklungen zu aktuellen Zahlungsmethoden Schritt zu halten. NetCents wird uns als zuverlässiger Partner helfen, tatsächlichen Kryptowährungshandel in unser Ökosystem von Echtzeit-Transaktionen und -Zahlungsmethoden einzubinden."

Bleu ist eine cloudbasierte Point-of-Sale- (POS-)Lösung für das effiziente Management kleiner Fast-Food-Restaurants, Geschäfte und Cafés bis hin zu großen Franchise-Ketten. Bleu, gegründet von Sesie Bonsi, bereichert den POS-Sektor mit einzigartigen Innovationen, die bislang kein anderes Unternehmen eingeführt hat, und wird fortan Händlern über das Händler-Gateway von NetCents eine integrierte Funktion für Krypto-Zahlungsabwicklung bereitstellen.

Diese POS-Bereitstellungen umschließen die Integration mit der NetCents Technologie für Krypto-Zahlungsabwicklung zur Annahme ausländischer, alternativer und Kryptozahlungsmittel an allen öffentlichen Händlerstandorten, die unter Vertrag sind, sowie bei anderen Händlern, die aktuell das POS-System von Bleu nutzen. Die Technologie von Bleu sowie seine Unternehmenspartner werden diese Bereitstellungen auf internationale Ebene ausdehnen, um Verbrauchern eine einzigartige und neue Technologie zu bieten, sodass das Unterfangen von NetCents und Bleu die Reichweite ihres gemeinsamen Kundenstamms sowie ihrer gemeinsamen Technologie vergrößert.

Bleu ist ein Technologiepartner von Visa® und vertreibt seine Technologieplattform an Konzessionäre, den Getränke- und Lebensmitteleinzelhandel, Betreiber von Veranstaltungsorten sowie an andere vertikale Märkte.

Informationen zu Bleu

Bleu ist ein Anbieter einer umfassenden Suite drahtloser Lösungen für verschiedene Branchen und Geschäftsfunktionen, mittels derer die Kluft zwischen der physischen und digitalen Welt geschlossen werden soll. Der integrierte Point-of-Sale von Bleu ist eine elegante All-in-One-Plattform für Einzelhändler jeder Größenordnung. Zum ersten Mal bietet Bleu Händlern nun eine gebrauchsfertige Plug-and-Play-POS-Lösung, die sich durch die fortschrittlichsten und anspruchsvollsten Anwendungen auszeichnet.

Bleu integriert die vorhandenen Treue- und Gutscheinprogramme von Händlern, sodass Kunden mit jedem Kauf Punkte bzw. Prämien verdienen können. Bleu ist der erste und einzige Point-of-Sale, der für mobile Essensverkäufer konzipiert wurde und die gesamten Kosten für Hardware, Software, Abwicklungsverfahren und Netzwerkzugang in einem monatlichen Pauschalpreis verpackt.

www.bleuco.com

Informationen zu NetCents

NetCents ist eine Online-Zahlungsabwicklungsplattform der nächsten Generation, die Kunden und Händlern Online-Dienstleistungen für die Abwicklung elektronischer Zahlungen bietet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Umstellung vom Zahlungsverkehr mittels Bargeld hin zur digitalen Währung mit Hilfe der innovativen Blockchain-Technologie, um einfache, sichere und sorgenfreie Zahlungslösungen anbieten zu können. NetCents arbeitet mit seinen Finanzpartnern, Mobilfunkbetreibern, Börsen etc. an Lösungen, um Online-Zahlungstransaktionen für die Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten.

NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH") integriert und bei FINTRAC als Gelddienstleistungsunternehmen registriert. Damit garantieren wir die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden. NetCents kann für Zahlungstransaktionen in 194 Ländern weltweit genutzt werden und bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre Zahlungsmethode selbst zu wählen, frei nach dem Motto: "Pay. Your Way".™

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, die das Unternehmen für die Zukunft erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "dürften", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistung, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Regulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- bzw. Geschäftsbedingungen. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistung darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden. Außer in den durch Wertpapiergesetze geregelten Fällen ist das Unternehmen nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung oder andere Faktoren ändern.

