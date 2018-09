Offizieller internationaler Trailer für MANTO veröffentlicht - Film von Nandita Das läuft bei namhaften Festivals und wird beim Londoner Filmfestival seine Großbritannien-Premiere feiern

LONDON, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Erstmalig wurde heute der offizielle internationale Trailer für den von der Kritik gefeierten Nandita Das-Film MANTO präsentiert, der aktuell bei den namhaften Filmfestivals seine Runde macht. MANTO wurde in der Sektion Un Certain Regard bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt, gefolgt von Sydney und Melbourne. Nächsten Monat findet eine Sonderpräsentation beim TIFF (Toronto International Film Festival) statt, die Großbritannien-Premiere ist für das LFF (London Film Festival) angesetzt.

Video: https://youtu.be/u1sI-kOJiUI

Der Film basiert auf dem Leben und Werk von Saadat Hasan Manto, einem der bedeutendsten Schriftsteller der 1940er Jahre, und behandelt Themen wie Meinungsfreiheit, Wahrheit und marginalisierte Gemeinschaften. Kinostart für Indien ist der 21. September 2018.

Nawazuddin Siddiqui (SACRED GAMES, dt. Titel: Der Pate von Bombay) verkörpert den facettenreichen Manto, Rasika Dugal übernimmt den Part von Ehefrau Safia. Der Film wartet mit einer Starbesetzung auf - Tahir Raj Bhasin spielt Mantos besten Freund Shyam Chadha, dazu gesellen sich Bollywood-Legenden wie Rishi Kapoor, Javed Akhtar und Paresh Rawal, und Publikumslieblinge des indischen Kinos wie Ranvir Shorey, Gurdas Maan und Divya Dutta.

MANTO wirft ein Schlaglicht auf die turbulentesten Jahre (1946 - 1950) des querdenkenden Schriftstellers, und spielt vor dem Hintergrund der Unabhängigkeit Indiens vom britischen Empire, die zur verhängnisvollen Teilung führt. Während die Nation in Gewalt versinkt, ist Manto gezwungen, sein geliebtes Bombay aufzugeben und ins neu entstandene Pakistan zu gehen.

Mantos zeigt mit seiner unerschrockenen Beschreibung jene Kehrseite der Gesellschaft auf, die viele lieber nicht wahrhaben wollen. Während Manto noch gegen den Vorwurf der Obszönität kämpft, fordern sein Alkoholismus und seine mentale Qual ihren Tribut von seiner Familie, und führen ihn auf eine Abwärtsspirale. Er schreibt auch während dieser Zeit weiter, und sein Werk spiegelt die damalige harte Realität wider.

MANTO wird von HP Studios, FilmStoc, Viacom18 Motion Pictures, Nandita Das Initiatives produziert und von Magic If Films & En Compagnie des Lamas koproduziert. Radiant Films International übernimmt den weltweiten Vertrieb.

