PeopleDoc Bots unterstützen Unternehmen bei der Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit

Für Personalabteilungen bieten Bots eine intelligente Möglichkeit, alltägliche Aufgaben zu automatisieren. Diese integrierten Assistenten sind „immer aktiv" und können auf ein Ereignis lauschen – z. B. wenn ein neuer Mitarbeiter zum Unternehmen hinzugefügt wird – und dann die logischen Folgeaufgaben koordinieren, die notwendig sind, um die erforderlichen Prozesse abzuschließen. PeopleDoc-Bots können eine Reihe von Aufgaben, ob vor Ort oder in der Cloud, anwendungsübergreifend ausführen, Mitarbeiter warnen, wenn sie an einem Punkt „hängen bleiben", und gleichzeitig Daten über mehrere Systeme hinweg aktualisieren.

In Übereinstimmung mit dem Ansatz von PeopleDoc, nützliche Technologien zum Benutzen zu entwickeln, arbeitet das Unternehmen mit Kunden zusammen, um RPA in seine Plattform zu integrieren und so Personalprozesse direkt zu transformieren, wie beispielsweise:

Onboarding

Ein Personalleiter ändert den Status eines Kandidaten im Bewerber-Trackingsystem (ATS: Applicant Tracking System) von Kandidat auf eingestellt



PeopleDoc RPA, das auf dieses Ereignis reagiert, löst automatisch den Onboarding-Prozess für die neue Einstellung aus



Die vorhandenen Unterlagen, die mit dieser neuen Einstellung verbunden sind, wie z. B. ein Lebenslauf und Schriftproben, werden vom ATS an die permanente Datei des Mitarbeiters in PeopleDoc gesendet



Das Angebotsschreiben oder andere personalisierte Dokumente, die für das Onboarding benötigt werden, werden automatisch erstellt und zur Genehmigung weitergeleitet



Schritte wie die Anforderung eines Kartenschlüssels oder eines Laptops werden von PeopleBots vorgenommen



Sobald der Prozess abgeschlossen ist, werden die Daten des neuen Mitarbeiters automatisch wieder im HRIS und allen anderen relevanten Systemen aktualisiert

Jährlicher Überprüfungsprozess und Förderung

Eine Gehaltserhöhung wird in das Leistungsmanagement- oder ein anderes Personalsystem eingegeben



PeopleDoc RPA, das auf dieses Ereignis reagiert, erstellt eine Beförderungsschreiben für die Mitarbeiterin mit ihrem neuen Gehalt, Titel und Gültigkeitsdatum



Dieses personalisierte Schreiben wird automatisch an den zuständigen Personalleiter und Mitarbeiter zur Unterschrift über Docusign gesendet



Nach der Unterschrift wird das Dokument automatisch an die richtige Mitarbeiterdatei in PeopleDoc gesendet

Beschäftigungsnachweis (VOE)

Ein Mitarbeiter füllt ein Formular aus, um einen VOE-Brief anzufordern.



Der Brief wird automatisch mit der richtigen Vorlage gemäß den Angaben des Mitarbeiters erstellt und mit Daten aus PeopleDoc und/oder anderen Personalsystemen ausgefüllt



Der personalisierte Brief wird dem Mitarbeiter automatisch per E-Mail zugestellt

„Im Moment ist die Personalarbeit ein manueller, arbeitsintensiver Prozess, der immer noch zu viel Aufwand erfordert, um die von den Mitarbeitern geforderte Qualität zu liefern", sagt Clément Buyse, COO und Mitbegründer von PeopleDoc. „Unsere Kunden haben uns vor die Herausforderung gestellt, ihnen die direkte Umsetzung von Prozessen über alle ihre Personal- und Unternehmenssysteme hinweg – wie Slack und Microsoft – ohne großen Integrationsaufwand zu erleichtern. Wir stützen uns auf unsere Möglichkeiten in der Prozessautomatisierung, um Prozess-Orchestrierung bereitzustellen. RPA ist eine wichtige Technologie, die alle drei strategischen Prioritäten berücksichtigt: Prozess-Orchestrierung, selbstlernende Systeme und dialogorientierte Mitarbeiterbetreuung."

Da RPA immer mehr zum Mainstream für Personalprozesse wird, werden die erfassten Daten auch eine bedeutende Integration von maschinellem Lernen und KI ermöglichen. In Zukunft könnte PeopleBots Empfehlungen für End-to-End-Prozesse bereitstellen, die die Weiterleitung von Mitarbeiteranfragen kontinuierlich optimieren oder die Personalabteilung auf ein mögliches Compliance-Problem noch vor seinem Auftreten aufmerksam machen. Anstelle von skriptbasierten Bots setzt PeopleDoc auf einen einzigartigen, templatebasierten Ansatz und eröffnet eine Bot-Bibliothek, die Entwickler auf DIY-Basis nutzen können, um auf unternehmensspezifische Bedürfnisse einzugehen und sie für neue Anwendungsfälle zu erweitern.

Um mehr über PeopleBots und die anderen Funktionen der PeopleDoc-Plattform zu erfahren, besuchen Sie https://www.people-doc.com/.

Informationen zu PeopleDoc:

PeopleDoc hat es sich zum Ziel gesetzt, die schwierige Aufgabe der Personalarbeit durch den Einsatz von Technologien zu erleichtern, die die Sprache des Personalwesens sprechen und dessen Bedürfnisse verstehen. Die PeopleDoc HR-Service-Delivery-Plattform unterstützt Personalteams dabei, Mitarbeiteranfragen auf Abruf einfacher zu beantworten, Mitarbeiterprozesse zu automatisieren und die Compliance an mehreren Standorten zu verwalten. PeopleDoc Cloud-Lösungen umfassen Case Management, Prozessautomatisierung und die Verwaltung von Mitarbeiterdateien. 100 % Software as a Service, PeopleDoc-Lösungen integrieren sich in bestehende Personalsysteme, können in nur 8 Wochen implementiert werden und sind für den flexiblen Dauereinsatz durch Personalteams konzipiert, die vielfältige und immer größere Belegschaften bedienen. PeopleDoc bedient mehr als 800 Kunden, darunter Atos, Biogen, GoDaddy und Nestle, sowie über 4 Millionen Endkunden mit einer 100-prozentigen Kundenbindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.people-doc.com.

