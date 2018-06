PharmaMar und Pint Pharma International unterzeichnen einen Kommerzialisierungs- und Vertriebslizenzvertrag für Aplidin®

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/624563/PharmaMar_Logo.jpg )



Entsprechend diesem Vertrag wird Pint Meilenstein- und Lizenzgebührenzahlungen an PharmaMar leisten, deren Höhe nicht offengelegt wurde und im Austausch für die Pint die Rechte erhält, Aplidin® in jedem der vorgenannten Gebiete zu registrieren, zu kommerzialisieren und zu vertreiben. PharmaMar behält die exklusiven Herstellungsrechte und liefert das fertige Produkt für die klinische und kommerzielle Nutzung.

Das Unternehmen gab auf dem ASH-Kongress im Dezember 2017 in San Diego (USA) die Ergebnisse einer klinischen Pivotalstudie (ADMYRE) der Phase III mit Plitidepsin bekannt, bei der der primäre Endpunkt, nämlich progressionsfreies Überleben, und sekundäre Ziele, nämlich Gesamtüberleben und Sicherheit, erzielt wurden; das Arzneimittel ermöglicht eine Behandlung des multiplen Myeloms mit einem neuartigen Wirkmechanismus.

Luis Mora, der Geschäftsführer des Geschäftsbereiches Onkologie von PharmaMar, sagte: "Wir stehen kurz vor unserer ersten strategischen Partnerschaft mit Pint Pharma International für den Vertrieb von Aplidin®, das als Mittel gegen das multiple Myelom entwickelt wurde. Dieser Vertrag steht im Einklang mit unserer Engagement dafür, den Patienten weltweit neue und erstklassige Therapien anzubieten."

David Muñoz, CEO von Pint Pharma, erklärte: "Wir sind begeistert von der Möglichkeit, auch Aplidin® in unser umfassendes Hämatologie-Onkologie-Portfolio aufzunehmen; dies wird unsere Mission weiter stärken, lateinamerikanischen Menschen mit ernsten lebensverändernden Erkrankungen ein besseres Leben zu ermöglichen, indem ihnen ein früherer und effizienterer Zugang zu innovativen therapeutischen Lösungen geboten wird."

Über Pint Pharma

Pint Pharma ist ein privates, auf Lateinamerika fokussiertes pharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung, Registrierung und Kommerzialisierung von Spezialbehandlungen widmet. Pint Pharma profitiert von Führungskräften mit langjähriger Erfahrung im Pharmabereich und hat strategische Standorte in ganz Lateinamerika und Europa. Pint Pharma hat eine lange Erfolgsbilanz der Entwicklung starker Beziehungen mit globalen Pharma- und Gesundheitsunternehmen. Pint Pharma ist bestrebt, der erste pan-lateinamerikanische Anbieter innovativer und hochwertiger Behandlungen innerhalb der Onkologie, bei seltenen Krankheiten und in der Spezialpflege zu sein.

Über PharmaMar

PharmaMar mit Hauptsitz in Madrid ist ein bei der Erforschung und Entwicklung von aus Meeressubstanzen gewonnenen, innovativen Medikamenten gegen Krebs weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen hat eine Pipeline von Arzneimittelkandidaten, die auf ihre Zulassung warten, und ein starkes onkologisches Forschungs- und Entwicklungsprogramm. PharmaMar entwickelt und vermarktet YONDELIS® in Europa und arbeitet zurzeit an weiteren drei Programmen im klinischen Stadium, die sich mit verschiedenen Arten von soliden und hämatologischen Krebserkrankungen, Lurbinectedin, Plitidepsin, PM184 und PM14 beschäftigen. PharmaMar ist ein weltweit tätiges, biopharmazeutisches Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Italien, Frankreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Belgien und den USA. PharmaMar ist vollständiger Eigentümer weiterer Unternehmen: GENOMICA, ein führendes Unternehmen für molekulare Diagnostik, Sylentis, das sich auf die Erforschung therapeutischer Gen-Silencing-Anwendungen (RNAi) spezialisiert hat, sowie zwei weitere Chemieunternehmen − Zelnova Zeltia und Xylazel. Weitere Informationen über PharmaMar finden Sie unter http://www.pharmamar.com.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist eine Pressemitteilung und kein Prospekt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Anregung dazu dar, Anteile der Gesellschaft zu verkaufen, noch eine Aufforderung, Gesellschaftsanteile zu kaufen, anzubieten oder zu zeichnen; ebenso wenig ist es Teil eines derartigen Dokuments. Vielmehr sollte man sich im Zusammenhang mit jeglicher Entscheidung über eine eventuelle Investition oder einen Vertragsabschluss nicht auf dieses Dokument verlassen; auch stellt es keinerlei Empfehlung hinsichtlich der Anteilsscheine des Unternehmens dar.

Ansprechpartner für Medien:

Alfonso Ortín

Communications Director

aortin@pharmamar.com

Mobiltelefon: +34-609493127



Paula Fernández

Media Relations Manager

pfalarcon@pharmamar.com

Mobiltelefon: +34-638796215

Festnetztelefon: +34-918466000



https://twitter.com/phrmmar



https://es-la.facebook.com/PharmaMarES/

https://www.linkedin.com/company/pharmamar

https://www.instagram.com/pharmamar/

https://www.youtube.com/c/Pharmamar_official

Investorenbeziehungen:

Telefon: +34-914444500

Oder besuchen Sie bitte unsere Website unter http://www.pharmamar.com.

QUELLE PharmaMar