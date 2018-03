Pivot Pharmaceuticals führt einen strategischen Eintritt in den Cannabis Markt von Kalifornien Gibt die Notierung an der Frankfurter Börse bekannt

Pivot Pharmaceuticals Inc. (CSE: PVOT) (OTCQB: PVOTF) (FRA: NPAT) ("Pivot" oder das "Unternehmen"), freut sich ankündigen zu können dass das Unternehmen die Integration seiner kalifornischen Tochtergesellschaft, ERS Holdings Ltd., unter de Leitung von Herrn Patrick Rolfes, Präsident von Pivot Pharmaceuticals USA erfolgreich abgeschlossen hat. Mr. Rolfes fährt fort sich in den Fachgebieten Wissenschaft, Gesetz, Finanzen sowie Marketing und Branding mit bewährten, überaus respektierten und erfahrenen Führungskräften zu umgeben. Während sich Pivot auf die Produkteinführung in Kalifornien im Jahr 2018 vorbereitet, wird eine kundenorientierte Marke für das gesamte Unternehmen entwickelt, die in den kommenden Wochen vorgestellt werden soll. Es werden auch neue Webseiten und Marketingmaterialien für unsere verschiedenen Tochtergesellschaften entwickelt. Eine Produktliste beruhend auf unserer branchenführenden und patentierten Bio-Cannabis Formulierungen und Bereitstellungstechnologien werden den Konsumenten und Einzelhändlern in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen wünscht auch anzukündigen, dass eine Notierung an der Frankfurter Börse ("FSE") durchgeführt hat und begann unter dem Symbol "NPAT" Handel zu betreiben. FSE ist eines der weltgrößten Handelszentren für Wertpapiere und die größte der sieben Börsen Deutschlands. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Notierung in Deutschland zu einem engeren Kontakt mit einem breiteren Anlegerpublikum sichern wird sowie zu mehr Interesse für Pivot und Liquiditäten führen wird. Die Geschäftsanteile des Unternehmens setzen den Handel mit OTCQB und der kanadischen Wertpapierbörse fort.

Herr Rolfes bemerkt dazu "Wir sind ein Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, dessen Markenprodukte auf patentierten naturwissenschaftlichen Verfahren beruhen, um Cannabinoid-Derivate in diskreten und gleich bleibenden Dosierungen mit bedeutenden und zielgerichteten Gesundheitsnutzen und überdurchschnittlicher Bioverfügbarkeit auf den Markt zu bringen". Herr Rolfes fügt noch hinzu, dass die "durch unsere patentierten Technologien und Formulierungen unterstützten und kundenorientierten Marken gesundheitsbewußten Verbrauchern naturbelassene und aktuelle Cannabisprodukte zur Verfügung stellen, die außergewöhnliche angestrebte Ergebnisse garantieren, die Pivot im Bereich Cannabis sehr rasch differenzieren werden".

Ein Bericht des Forschungsunternehmens der Cannabisindustrie BDS Analytics schätzt den Verkauf von Cannabis in Kalifornien Ende 2018 auf USD$ 3,7 und sagt voraus, dass diese Zahl im Jahr 2019 auf USD$ 5,1 Milliarden anwachsen wird, da mehr Apotheken online sein werden. Im Vergleich dazu erreichte der Verkauf von Bier, nach den Aussagen der Industrieforschungsgruppe IBIS World, im Jahr 2017 in diesem Staat USD $ 5 Milliarden. Kalifornien, der weltweit sechst größte Wirtschaftssektor mit einer Bevölkerung on 40 Millionen, wird einen großen Teil des gesamten Cannabis Marktes in Nordamerika darstellen.

Dr. Patrick Frankham, der Vorstandsvorsitzende von Pivot erklärt "Da sich das Unternehmen darauf vorbereitet Cannabis in Kanada zu legalisieren, fahren wir fort unsere Geschäftstätigkeit auf de US-Markt Staat für Staat zu entwickeln, wo deren Vorschriften es erlauben. Kalifornien allein hat eine Bevölkerung, die vier Millionen Einwohner mehr zählt als Kanada und der Umfang des potentiellen Cannabis-Marktes spricht für sich selbst. Während der kürzlich abgehaltenen Strategiesitzungen mit Pivot USA, haben wir Pläne für Herrn Rolfes und sein erfahrenes Team fertiggestellt, um die kundenorientierte Pivot Marken in der hundertprozentig im Besitz von Pivot stehenden lizenzierten Fertigungsstätte in Kalifornien, die in diesem Jahr noch online kommen wird, zu starten. Das Wertschaffen für Aktionäre ist außerordentlich wichtig und ich bin überzeugt, dass sich die Investitionen in den kommenden Wochen und Monaten lohnen werden".

Über Pivot Pharmaceuticals Inc.

Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, engagiert in der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln [Nutrazeutika], das innovative Arzneimittltechnologien anwendet. Die Abteilung für Cannabisprodukte für medizinische Zwecke zu hundert Prozent im Besitz von Pivot, Pivot Green Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"), betreibt Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. PGS hat weltweit Rechte erworben für "RTIC" Ready-To-Infuse Cannabis powder to oil technology [Technolgie Infusion von Cannabispulver in Öl]. BiPhasix™ Transdermal Drug Delivery platform technology (aktuell), Solmic Solubilisation technology (oral) und Thrudermic Transdermal Nanotechnology (transdermal) für die Lieferung und Vermarktung von Produkten auf der Basis von Cannabinoid, Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC). Die ursprünglichen Produktentwicklungskandidaten von PGS umfassen aktuelle Behandlungen für sexuelle Funktionsstörungen bei Frauen (PGS-N005) sowie auch für Psoriasis (PGS-N007) und ein oral verabreichtes Medikament (PGS-N001) für unterstützende Pflege bei Krebs. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte http://www.PivotPharma.com

Absicherungserklärung

Abgesehen von den hierin enthaltenen historischen Informationen, kann der vorstehend dargelegte Sachverhalt bestimmt Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wörter wie vorhersehen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke, die sich auf Pivot Pharmaceuticals Inc. oder Pivot Green Stream Health Solutions Inc. oder Pivot Pharmaceuticals USA Inc., oder deren Geschäftsleitung beziehen, sind zukunftsorientierte Darstellungen. Solche zukunftsorientierte Darstellungen beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen der Geschäftsleitung sowie auf getroffenen Annahmen und aktuelle Informationen seitens der Geschäftsleitung. Tatsächliche Ergebnisse können sich materiell von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, aufgrund bestimmter Faktoren, wie die Nichterfüllung von Bedingungen des CSE oder anderen Wertpapieraufsichtsbehörden, dem Umfang der Unternehmens- und Verbraucherausgaben, den Umsätzen von Pivot Produkten, des Wettbewerbsumfeldes in der Industrie, der Fähigkeit von Pivot das Geschäft zu erweitern, der Höhe der in Verbindung mit den Erweiterungsbemühungen von Pivot angefallenen Kosten, Wirtschaftsbedingungen in der Industrie und der Finanzkraft der Kunden und Lieferanten von Pivot. Pivot unterzieht sich keiner Verpflichtung solche zukunftbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Investoren werden ebenfalls angewiesen alle anderen Risiken und Ungewissheiten in Betracht zu ziehen.

Kontakt:

Pivot Pharmaceuticals Inc.

Patrick Frankham, PhD, MBA

Finanzvorstand

Tel.: +514943-1899

E-Mail: Info@PivotPharma.com

QUELLE Pivot Pharmaceuticals Inc.