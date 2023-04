Pünktlich zum Earth Day: TÜV SÜD zertifiziert nachhaltige und saubere Energielösung von Jackery mit Carbon Footprint

FRANKFURT, Deutschland, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Leben im Einklang mit der Natur! Nicht nur ein Leitmotiv des Earth Day am 22. April 2023, an dem die Initiatoren Anstoß für eine grünere Lebensweise geben möchten. Im Fokus stehen dabei Einsparpotenziale von Ressourcen und Energie in der Art, wie wir wohnen, arbeiten und leben. Als Pionier nachhaltiger mobiler Stromversorgung hat Jackery sich diesem Thema verschrieben und bietet portable Solarlösungen zur Nutzung sauberer Energie – ob unterwegs für Camping- und Outdoor-Enthusiasten sowie auf Booten, im Schrebergarten oder als Notstromversorgung für einzelne Geräte zu Hause.

Go Green with Jackery Solar

Dabei spielen die Reduktion von CO₂ und Optimierung des ökologischen Fußabdrucks im Kampf gegen den Klimawandel nicht nur für den Einsatz der Jackery-Produkte eine Rolle, sondern auf dem gesamten Lebens- und Produktionsweg. Diese Bemühungen bestätigt der TÜV SÜD pünktlich zum Earth Day und zertifiziert den Solargenerator 2000 Pro mit dem „Product Carbon Footprint". Bestehend aus einer leistungsstarken Powerstation als mobile Stromversorgung und dem hocheffizienten, faltbaren Solarmodul SolarSaga 200 bietet der Solargenerator grünen Strom immer da, wo man ihn braucht.

„Die Verifizierung des TÜV SÜD bestätigt unsere Bemühungen, auf allen Ebenen Ressourcen einzusparen. Wir sind stolz auf unseren Beitrag zum Umweltschutz und folgen unserer Vision, möglichst vielen Menschen Zugang zu grüner Energie zu bieten", sagt Ricky Ma, Head of EMEA bei Jackery: „Die Entwicklung nachhaltiger, sauberer Energielösungen ist unsere Passion, dabei steht nicht nur die Optimierung der CO₂-Bilanz der User im Fokus, sondern auch die stete Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks innerhalb des gesamten Produktlebenszyklus inklusive Produktion."

Wie beim zertifizierten Solargenerator 2000 Pro, ist der Umweltgedanke bei jeder Neuentwicklung von Jackery treibend. Auch bei dem neuen Solargenerator 3000 Pro, der ab dem 17. April 2023 auf de.jackery.com verfügbar ist. Das Set aus der bisher leistungsstärksten Jackery-Powerstation, dem Explorer 3000 Pro, und zwei faltbaren 200 Watt Solarpanels, bietet dank 3024Wh und einer Ausgangsleistung von 3000 Watt Energie für alle Fälle.

Gewinnchance am Earth Day

Auch möchte Jackery seine Kundinnen und Kunden noch stärker in sein Nachhaltigkeitsengagement miteinbeziehen und startet dazu am 22. April auf de.jackery.com eine Kurzumfrage zum Thema CO 2 -Reduktion. Hierbei geht es nicht nur um die Nachhaltigkeitsbemühungen der User – sie können auch über ihr Lieblingsprojekt abstimmen, das aus ihrer Sicht verstärkt gefördert werden sollte. Zusätzlich erhalten sie eine Carbon Cut Pro Card zum Teilen auf Social-Media und damit die Chance auf einen Jackery Explorer 240 sowie 100 Euro Gutschein für den Jackery-Online-Store.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2051761/Earth_day_Jackery.jpg

