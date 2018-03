Pythagoras Medical erhält CE-Kennzeichnung für das System ConfidenHT™

Pythagoras Medical, ein innovatives Unternehmen für Medizingeräte, gegründet von Rainbow Medical, Israels führendem Anbieter von Medizinprodukten, gab heute bekannt, dass sein System ConfidenHT™ ein europäisches CE-Kennzeichen erhalten hat. ConfidenHT™ ist ein neuartiges System für Patienten mit resistenter Hypertonie, das die Wirksamkeit von Verfahren zur renalen Denervation (RDN) verbessert. ConfidenHT™ bietet Ärzten in Echtzeit Hilfestellung bei der Identifizierung von Ablations-"Hotspots", der Überprüfung der Ablationswirksamkeit und der Erkennung von nicht ansprechenden Patienten.

Rund 31 % der Erwachsenen weltweit haben Bluthochdruck. Resistente Hypertonie, die schätzungsweise bei 9-18 % der hypertensiven Patienten auftritt, erhöht das Risiko von Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Nierenerkrankungen deutlich. Einer der Mechanismen, die den Blutdruck steuern, ist ein neurologisches Signal, das von den Nieren ans Gehirn geschickt wird. Die Beseitigung dieser neurologischen Verbindung durch Ablation oder "Denervation" des Nervs durch ein RDN-Verfahren kann bei vielen Patienten den normalen Blutdruck wiederherstellen. Neuere RDN-Studien belegen, dass bis zu 40 % der Patienten, die mit solchen Verfahren behandelt wurden, keine Anzeichen einer Verbesserung zeigen, was auf eine ungenaue Anpeilung der Nerven zurückgeführt wird. Das liegt an der "Blindheit" der aktuellen RDN-Technologien, die dem Arzt keine Rückmeldung geben. ConfidenHT™ ist einzigartig in seiner Fähigkeit, Hot-Spots für die Denervation zu identifizieren und die Wirksamkeit des Verfahrens zu überprüfen. Dies wird durch einen Mapping-Katheter erreicht, der verschiedene Bereiche der Nierenarterie stimuliert, und einen Algorithmus, der die physiologische Reaktion dieser Stimulation nutzt, um eine Karte von Hotspots für die Ablation zu erstellen. Diese Technologie verringert auch den Risikofaktor, der mit unnötiger Ablation verbunden ist, die ein inhärenter Bestandteil des "blinden" Ansatzes der gegenwärtigen Ablationstechnologien ist.

Professor Konstantinos Tsioufis, Principal Investigator und Präsident der ESH, erläutert: "Das Projekt zur Nierenfaserstimulation ist ohne Zweifel ein sehr vielversprechender Schritt in unserem Bestreben, die Kernpunkte zu erkennen, in denen die renale Ablation die besten Ergebnisse erzielen wird. Unsere ersten Erfahrungen damit scheinen uns dem Ziel näher zu bringen, dem Nierendenervationsverfahren seine Blindheit zu nehmen."

Der Katheter von ConfidenHT™ ist ein Multi-Elektroden-Katheter, der mit einem 8F-Führungskatheter und 0,014-Zoll-Führungsdraht kompatibel ist. Die Mapping-Konsole von ConfidenHT™ bietet Multi-Channel-Stimulationsfunktionen und ihr proprietärer Algorithmus nutzt eine multi-fakultative physiologische Marker-Analyse. Darüber hinaus macht die Konsole die Ergebnisse des Arterien-Mappings und die Hot-Spot-Standorte auf einem 15-Zoll-Touchscreen-Display sichtbar.

"Die europäische CE-Kennzeichnung stellt eine klare Validierung der ConfidenHT™-Technologie und ihres einzigartigen Ansatzes zur Verbesserung der Wirksamkeit von RDN-Verfahren und zur Behandlung von Hypertonie dar", sagte EFI Cohen Arazi, CEO der Rainbow Medical Group. "Rainbow Medical wird sich weiterhin auf das Erfinden und Entwickeln von bahnbrechenden Lösungen für ungedeckte medizinische Bedürfnisse konzentrieren."

Über Pythagoras Medical

Pythagoras Medical wurde im Jahr 2014 von Rainbow Medical, Israels führendem Konzern für die Innovation von Medizinprodukten und Investitionen gegründet. Das Unternehmen entwickelt eine Plattform für das intra-arterielle Nerven-Mapping mit einem elektrischen Stimulationsansatz, der mit verschiedenen Verfahren für mehrere Indikationen integriert werden kann. Pythagoras Medical beschäftigt Ingenieure und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen und wird von Yehuda Zadok geleitet, der über langjährige Führungserfahrung bei der Entwicklung von Medizingeräten verfügt.

Über Rainbow Medical

Rainbow Medical (http://www.rainbowmd.com ) ist eine private operative Investmentgesellschaft, die Start-up-Unternehmen unterstützt und fördert, die bahnbrechende, von Yossi Gross erfundene Medizinprodukte für die unterschiedlichsten Fachgebiete der Medizin weiterentwickeln. Rainbow Medical zielt darauf ab, enorme ungedeckte Marktbedürfnisse zu befriedigen, um das Leben der Menschen zu verbessern und außerordentliche Erträge für seine Aktionäre zu erwirtschaften.

