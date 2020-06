QuadTalent beschafft über 20 Mio. US-Dollar in einer ersten Finanzierungsrunde unter der Federführung von Gaorong Capital

SHENZHEN, China, 9. Juni 2020 /PRNewswire/ -- QuadTalent, ein Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 21 Mio. US-Dollar unter der Führung von Gaorong Capital mit einer geschätzten Bewertung nach dem Investment von fast 200 Mio. US-Dollar abgeschlossen. QuadTalent wurde im August 2019 von Dr. Wanli Min, dem ehemaligen Alibaba Cloud Chief Machine Intelligence Scientist, gegründet. Das Unternehmen bietet wertorientierte Datentechnologie und digitale Transformationslösungen für Unternehmenskunden in sozialkritischen Branchen.

Min hat an der Universität von Chicago in Statistik promoviert und schloss im Alter von 19 Jahren das Gifted Youth Program der University of Science and Technology of China ab. Vor der Gründung von QuadTalent hatte er leitende Forschungs- und Managementpositionen bei renommierten Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen wie IBM, Google und Alibaba inne. Im Juni letzten Jahres gründete Min einen technisch-intrinsischen Private-Equity-Fonds: North Summit Capital. Der Fonds und QuadTalent arbeiten im Rahmen des Modells „Tech + Capital" eng zusammen, bei dem beide das Wertschöpfungspotenzial in daten- und wertintensiven traditionellen Branchen erkunden und entdecken, um Investitionsmöglichkeiten zu schaffen.

Im Gegensatz zu typischen B2B SaaS (Software-as-a-Service)-Produkten, die generische Funktionalitäten bieten, entwickelt QuadTalent maßgeschneiderte und innovative Technologielösungen für anspruchsvolle Anwendungsfälle, bei denen KI-Algorithmen und Cloud Computing dabei helfen, Datenbestände zu nutzen, um substanziellen Nutzen freizusetzen. Um eine solche Wirkung zu erzielen, stellt QuadTalent immersive „B4B Solution-as-a-Service"-Angebote bereit, die Beratung und Implementierung bei der digitalen Transformation umfassen und strategische Prioritäten von Unternehmen mit wertorientierten technologischen Meilensteinen und einer Roadmap in Einklang bringen.

Seit 2015 hat das Kernteam von QuadTalent über 100 digitale Transformationsprojekte in 8 verschiedenen Branchen erfolgreich durchgeführt und Kunden dabei geholfen, mehrere Milliarden RMB Umsatz zu generieren. Auf der Grundlage dieser umfangreichen Erfahrung hat QuadTalent bereits innovative digitale Lösungen in Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Smart Cities, kritische Infrastrukturen und Logistik integriert. Das Unternehmen strebt auch eine Präsenz außerhalb Chinas an und hat dazu aktiv Kundengespräche in Europa, dem Nahen Osten und APAC geführt. Min sagte: „Im vergangenen Jahrzehnt sind in China zahlreiche technologiegetriebene Innovationen entstanden, die das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen im ganzen Land vorangetrieben haben. Die bahnbrechenden Anwendungen haben das vielversprechende Potenzial, mehr Länder von der Rezession nach einer Pandemie zu befreien."

Bislang hat das Gründungsteam von QuadTalent eine Gruppe von branchenführenden Experten im Bereich Technologie und angewandter Forschung zusammengestellt. Der Chief Technology Officer verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Plattformarchitektur, in denen er die E-Commerce-Plattform von Alibaba entwickelt hat. Der Chief Data Officer ist ein Experte für Big Data und KI-Anwendungen mit einem Jahrzehnt Erfahrung in der Steuerung digitaler Transformationsinitiativen und der Bereitstellung datengesteuerter intelligenter Lösungen in verschiedenen Branchen. Die wissenschaftliche Algorithmus-Leiterin hat am Imperial College London in Betriebsforschung und Optimierung promoviert. In ihrer vorherigen Position leitete sie ein F&E-Team für ein Einzelhandelsunternehmen, um die Lieferkette automatisch mit KI zu optimieren und dadurch Millionen an Betriebskosten einzusparen.

Gaorongs Engagement im Rahmen von QuadTalents Serie-A-Finanzierung spiegelt das zunehmende Interesse des Kapitalmarkts an der technologischen Durchdringung traditioneller Branchen wider. „Gaorong Capital hat ein gutes Gespür für Branchentrends und umfangreiche branchenübergreifende Erfahrungen", sagte Min. „Mit einer gemeinsamen Vision und Ideologie ergibt sich unsere Zusammenarbeit wie von selbst."

Bin Yue, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Gaorong, kommentierte: „Wissenschaft und Technologie sind eine entscheidende Triebkraft für Produktivitätswachstum und gesellschaftlichen Fortschritt. Wir glauben, dass QuadTalent gut aufgestellt ist, um das Versprechen einzulösen - sein Gründungsteam verfügt über branchenführende Erfahrung und unbestreitbare Technologie-Vorteile. Wir respektieren Gründungsteams, die mutig genug sind, in unbekanntes Terrain vorzustoßen. Daher sind wir bereit, sie in ihrem Bestreben zu begleiten, einen tiefgreifenden Einfluss auf die Industrie und unsere Gemeinschaft auszuüben."

Diese Investition bringt auch einen dringend benötigten Schuss Optimismus in die traditionelle Industrie, die im Untergangspessimismus ertrinkt - da sich Talente und Ressourcen von Weltklasse aus dem Silicon Valley und der Wall Street auf das Ackerland, die Produktionslinie und die Autobahnen hinaus begeben - und damit auch die Hoffnung.

Informationen zu QuadTalent

QuadTalent, der Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation, wurde im August 2019 gegründet, um das Vordringen von Daten und digitaler Technologie in datenintensive traditionelle Branchen wie Landwirtschaft, Fertigung, Einzelhandel, Logistik und Gesundheitswesen voranzutreiben. Das Unternehmen bietet umfassende „Solution-as-a-Service"-Angebote, die von digitaler Strategieberatung bis hin zu Implementierung, Produktion und Bereitstellung von Daten und KI-gesteuerten Anwendungen reichen, um eine spürbare Wertschöpfung zu erzielen. Die proprietäre DT-Methodik von QuadTalent, die aus über 100 digitalen Transformationsprojekten in verschiedenen Branchen zusammengetragen wurde, bietet einen starken Leitrahmen für Transformationsinitiativen in verschiedenen Sektoren. Mit einem skalierbaren Architektur-Gerüst mit hochgradig wiederverwendbaren Modulen unterstützt das intelligente Betriebssystem von QuadTalent eine schnelle kundenspezifische Bereitstellung bei gleichbleibend hoher Qualität.

http://www.quadtalent-intl.com/

Biografie von Dr. Wanli Min

Dr. Min, Gründer und CEO von North Summit Capital und QuadTalent Technology, ist ein führender Experte für industrielle Intelligenz und Geschäftsinnovationen auf der Grundlage von Datentechnologie und Mathematik. Er leistet Pionierarbeit für eine „Technologie-und-Kapital"-Strategie zur Beschleunigung der digitalen Transformation in verschiedenen Branchen, vom E-Commerce über die Fertigungsindustrie bis hin zu Smart City.

Dr. Min erhielt einen Doktortitel in Statistik von der University of Chicago und einen B.S. von der University of Science & Technology of China. Sein Forschungsgebiet umfasst Wahrscheinlichkeit, stochastische Prozesse, Zeitreihenanalyse, maschinelles Lernen, intelligenter Verkehr und Signalverarbeitung. Er war als Forscher am IBM T.J. Watson Research Center, bei IBM Singapur und bei Google tätig, bevor er 2013 zu Alibaba kam. Später als Chief Machine Intelligence Scientist für Alibaba Cloud übernahm Dr. Min die Leitung der Forschung und Entwicklung im Bereich der Datenintelligenzlösungen. Im Jahr 2017 wurde Dr. Min von Forbes als führender Technologe benannt, der Chinas KI-Revolution vorantreibt, und außerdem in den beratenden Ausschuss für die KI-Strategie der nächsten Generation im chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie berufen

