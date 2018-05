Qualitätsmanagement 4.0: Mehr Lebensmittelqualität

Eingebunden ist dieses neue Messverfahren in ein komplettes System aus Software-Backend und -Frontend und Hardware wie Sensoren, PCs, Tablets und Handys. Als Digital Integrator hat Axino Solutions daraus ein Gesamtpaket entwickelt, das die Qualität der Temperaturüberwachung signifikant verbessert und den Arbeitsaufwand der Angestellten in den Filialen deutlich reduziert.

Für die Übertragung der Daten von den Sensoren zu den Servern nutzt „Axino.IoT.FoodSafety", so der Name des Systems, ein Low Power Network (LPN) auf Basis des LoRa-Protokolls (Long Range). Wie der Name schon sagt eignet sich das Protokoll für die Signalübertragung über weite Strecken (bis 18 Kilometer). Mit nur sechs Antennen ist so beispielsweise das gesamte Züricher Stadtgebiet abgedeckt. Und noch einen weiteren Vorteil hat LoRa: Die Datenübertragung verbraucht nur sehr wenig Energie, rund 10 Jahre lang können die Sensoren in den Kühlregalen mit einem Batteriesatz arbeiten. Aus den übermittelten Messwerten und dem neu entwickelten Prognosealgorithmus berechnet die Anwendung die Kerntemperatur für verschiedene Warengruppen. So kann die Kerntemperatur der Lebensmittel bis auf +- 1 K ermittelt werden, und das berührungslos. Zur genaueren Prognose der Temperaturentwicklung und zu besseren Temperaturregelung fließen auch weitere Faktoren wie beispielsweise Wetterdaten in die Berechnung mit ein.

Die Mitarbeiter von Migros greifen über IOS und Android per Tab oder Smartphone und natürlich mit einem PC auf die Temperaturdaten zu und sparen sich so viele Wege und Zeit, und die Lebensmittel werden immer perfekt gekühlt, ohne große Temperaturschwankungen. Bestens gekühlt bleiben die Produkte länger haltbar, und müssen nicht verdorben weggeworfen werden.

„Von unserer innovativen Lösung zur Lebensmittelüberwachung profitieren Verbraucher und der Einzelhandel gleichermaßen. Die Verbraucher können sicher sein, immer frische, perfekt gekühlte Ware zu bekommen. Lebensmittelhändler, Metzger oder auch Restaurants sparen durch Axino.IoT.FoodSafety Zeit und damit bares Geld", so, Michael E. Wallrath, CEO bei Axino Solutions.

Über Axino Solutions

Die Axino Group, bestehend aus der Axino Solu­tions GmbH in Deutschland und der Axino Solutions AG in der Schweiz, ist ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen und Dienstleistungen. Auf Basis innovativer Software entwirft, implementiert und betreibt Axino Solutions umfassende IT-Lösungen in den Bereichen Enterprise Service Management (ESM), Enterprise Asset Management (EAM) und Mobile Lösungen, IoT Solutions sowie International Carrier Business Support Systems. Das Unternehmen fo­kussiert sich auf die Kundensegmente Automobilindustrie, Energie, Einzelhandel, Tele­kommunikation, Kommunen und Behörden.

Bis Ende 2015 gehörte Axino Solutions als Business Unit „Systems & Solutions" zum Schweizer Technologiekonzern Ascom (Schweiz) AG.

