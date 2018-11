QuEST Global stärkt Präsenz in Deutschland, investiert in lokale Fachkräfte

MÜNCHEN, November 5, 2018 /PRNewswire/ --

Plan zur Stärkung der lokalen Präsenz angekündigt, um Autobauer und OEM zu unterstützen

QuEST Global, der innovative Anbieter von Ingenieurleistungen, hat angekündigt, dass er seine Präsenz in Deutschland ausbauen und in diesem Zusammenhang lokale Fachkräfte einstellen und in lokale Technologieunternehmen investieren will. Diese geplante Marktdiversifizierung ist im Rahmen von QuESTs Zielsetzung zu sehen, sein Angebot an Ingenieurleistungen für Kunden im Automobilsektor in Deutschland und weltweit zu stärken.

QuEST Global will den Fokus auf wichtige Kunden in Deutschland legen und bis 2020 seine Belegschaft in Deutschland verdoppeln. Außerdem will das Unternehmen in dem Land in Technologieunternehmen investieren, um die Innovation voranzutreiben. Industrie 4.0 setzt sich immer mehr durch. Mit Blick auf die strategischen Anforderungen seiner Kunden im Automobilsektor plant QuEST die Erweiterung seines Leistungsangebots bei transformativen Technologien wie erweiterte Realität, künstliche Intelligenz, Analytik und Cloud für vernetzte Fahrzeuge, autonomes Fahren, Shared Services sowie E-Mobilität.

QuEST hat in den vergangenen Jahren seine Präsenz in Deutschland kontinuierlich ausgebaut. 2015 investierte das Unternehmen in die Engineering und Design im Fahrzeugbau GmbH (heute: QuEST Global Engineering Services GmbH), ein führender Ingenieurdienstleister für den Automobilsektor mit Sitz in München. Danach folgten Investitionen in die deutsche DETECH Fahrzeugentwicklung GmbH & Co. KG und in das rumänische Unternehmen IT Six Global Services in 2017. Ziel dieser Investitionen waren die Vertiefung und Erweiterung der angebotenen Ingenieurleistungen für Kunden sowie die Stärkung der Leistungskompetenz im Bereich Fahrzeugbau. Das Unternehmen kann dem deutschen Automobilmarkt heute mehr als zwei Jahrzehnte kombinierte Fachexpertise anbieten.

Gerhard Hauk, Geschäftsführer von QuEST Global Deutschland, sagte: "Durch die Verschmelzung von mechanischen und digitalen Technologien findet ein grundlegender industrieller Wandel statt. Unsere Stärke liegt bei Software und digitaler Expertise aus aller Welt, die wir nach Deutschland bringen wollen. QuEST richtet seine Wachstumspläne an den vielfältigen Herausforderungen des aufstrebenden deutschen Automobilsektors aus, was letztendlich einen volkswirtschaftlichen Nutzen bedeutet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit führenden OEM und Tier-1-Zulieferern. Wir werden in lokale Fachkräfte und Technologieunternehmen investieren, um unsere Kunden mit innovativen technischen Lösungen zu unterstützen."

Siddharth Mudgal, Vorsitzender des Deutsch-Indischen Wirtschaftsforums, sagte über QuEST Globals Pläne für den deutschen Automobilmarkt: "Als führender Ingenieurdienstleister ist QuEST ein echtes Schwergewicht der Branche. Die beachtlichen Investitionen, die Ingenieurdienstleister wie QuEST Globalin Deutschland und seinen Fachkräftemarkt tätigen, werden definitiv den technologischen Fortschritt in der Region vorantreiben. Wir freuen uns auf eine lange und Gewinn bringende Zusammenarbeit, die den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt und die deutschen Autobauer auf das digitale technische Zeitalter vorbereiten soll."

Berthold Puchta, Vice President und Global Industry Leader - Transportation bei QuEST Global, sagt: "In den zurückliegenden Jahren konnte die Automobilbranche nur mit großen Anstrengungen mit dem technologischen Wandel Schritt halten. Autos sind heutzutage nicht mehr nur vernetzt, sondern genauso intelligent wie unsere Smartphones. QuEST Global agiert als weltweiter Dienstleister mit globalen OEM und Tier-1-Zulieferern, um die Realisierung von System- und Subsystem-Designs im Fahrzeugbau voranzubringen. Unsere einzigartige Synergie mit Kunden erklärt sich aus einem integrierten Ansatz zur lokal-globalen Lösungsrealisierung, der genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. QuEST Global sieht es als seine Pflicht, die Kundenansprüche bei Themen wie Sicherheit, Komfort und aufgewertetes Fahrerlebnis zu erfüllen."

Informationen zu QuEST Global

QuEST Global ist ein zuverlässiger Anbieter von Ingenieurleistungen und -lösungen für viele der bekanntesten Fortune-500-Marken auf der Welt in den Bereichen Aero Engines, Aerospace & Defense, Automotive, Medical Devices, Oil & Gas, Power, Hi-Tech, Industrial und Rail und hat über 11.000 Mitarbeiter. Seit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner, der umfassende Unterstützung über den gesamten Engineering-Lebenszyklus bietet. Damit helfen wir unseren Kunden, die Effizienz zu steigern, die Qualität zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Durch einen kooperativen und individuellen Ansatz ermöglicht QuEST seinen Kunden, traditionelle technische Anforderungen sowie die Konvergenz von digitaler und mechanischer Technologie zu bewältigen, um ihnen zu helfen, sichere, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.