‚Redbad' wird am 28. Juni als erster niederländischer Film in der Geschichte im 4DX-Format veröffentlicht.

Redbad, bei dem Roel Reine Regie führte, wurde von Incredible Film, dem niederländischen Vertriebspartner, nach China (Star-D Group), in die Türkei (Ozen Film), in die GUS (Cross Media), nach Rumänien (Karpat Media) sowie nach Polen, Tschechien, Ungarn und in die Slowakei (Media Squad) verkauft.

Im Film spielen Jonathan Banks (Breaking Bad und Better Call Saul), Søren Malling (The Killing, Boren) und Gijs Naber (Tulipani, The Heineken Kidnapping) Hauptrollen. Der Streifen konzentriert sich auf die Sagen und alten Legenden um den friesischen König Redbad (Naber) und den Kampf mit seinem Erzfeind Pippin Herstal von Franken, gespielt von Banks.

Die für 4DX formatierte Version von Redbad wird die Herzen der holländischen Kinobesucher mit speziellen Features wie 4DX-Signaturbewegungen und angepassten Umgebungseffekten erobern. 4DX erfüllt die Erwartungen der Kinobesucher, da die neuen 4D-Kinos verschiedene Sinneswahrnehmungen ermöglichen. Damit können die Konsumenten ein Kinoerlebnis genießen, wie sie es noch nie zuvor gesehen, gehört oder gefühlt haben.

4DX ist eine innovative Filmtechnologie, die die Spannung eines bestimmten Films auf neue Höhen treibt. Sie eignet sich perfekt, um die actiongeladenen Elemente eines Films wie Redbad zu betonen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2009 haben mehr als 76 Millionen Menschen das am schnellsten wachsende Premium-Kinoformat in Augenschein genommen. Das innovative 4DX-Erlebnis umfasst Bewegungssitze und Umgebungseffekte wie Regen, Wind und Schnee bis hin zu Blasen und verschiedenen Düften.

Dieser Erfolg wird durch ein starkes Line-up von Hollywood-Blockbustern und lokalen Titeln verstärkt, die die Nachfrage der Kinobesucher nach immersiven und aufregenden Kinoerlebnissen weiter anwachsen lassen. Lokale 4DX-Filmveröffentlichungen wie Taxi in Frankreich und Wolf Warrior 2 in China konnten den Verkauf von 4DX-Tickets in ihren Heimatländern erfolgreich steigern und lockten schließlich mehr Besucher an.

Redbad in 4DX wird ab dem 28. Juni in den 4DX-Kinos in Rotterdam und Amsterdam ausgestrahlt. Um den Filmtrailer zu sehen, besuchen Sie bitte hier. https://drive.google.com/open?id=1F6WHFvtm-oAzUgK-BSIuh1mpdct8al3r

QUELLE CJ 4DPLEX