Rockwell Automation und sein PartnerNetwork™ bringen das Potenzial von Cloud, IIoT-Daten, 5G und Cybersecurity zur Förderung der digitalen Transformation auf die Hannover Messe 2023

In Zusammenarbeit mit Microsoft, Cisco, Ericsson, PTC und ODVA wird Rockwell zeigen, wie die digitale Transformation in der Fertigung beschleunigt werden kann.

Düsseldorf, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird seine innovativen, branchenführenden Technologien und Dienstleistungen zusammen mit seinen Partnern, darunter sind beispielsweise Microsoft und Cisco, auf der Hannover Messe 2023 vom 17. bis 21. April in Hannover präsentieren.

Rockwell wird seine Kräfte mit seinem PartnerNetwork™-Ökosystem bündeln und Lösungen demonstrieren, die seine Kunden genau dort abholt, wo sie sich in ihrer digitalen Transformationsreise befinden. In Zusammenarbeit mit Microsoft, Cisco, Ericsson, ODVA und PTC wird Rockwell Technologien und Dienstleistungen vorstellen, die einen wertvollen Beitrag zur Lösung der wichtigsten Herausforderungen der heutigen Zeit leisten: Optimierung der Produktion, Risikomanagement, Stärkung der Mitarbeiter, Förderung der Nachhaltigkeit und Beschleunigung der digitalen Transformation.

„Die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Fertigung erstrecken sich über den gesamten Produktionslebenszyklus", so Sachin Mathur, Rockwells Direktor für Software und Steuerung, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). „Die digitale Transformation stellt den effektivste Weg für Fertigungsunternehmen dar, um den Wandel voranzutreiben. Die digitale Transformation ist nicht länger ein Nice-to-have: Es geht darum, genau herauszufinden, was getan und wie es implementiert werden kann und wie sich die Investition am besten amortisiert."

Rockwell und sein Partnernetzwerk bieten umfassendes Know-how, um Echtzeittransparenz und kontextbezogene Einblicke für Qualitätskontrolle, Compliance, Rückverfolgbarkeit und Produktivität zu gewinnen. Die Kunden profitieren von einem ganzheitlichen, durchgängigen Ansatz mit integrierten Lösungen durch das Connected Enterprise Production System.

Rockwell an den Ständen des PartnerNetwork™-Ökosystems

Am Microsoft-Stand werden bedeutende Angebote zu sehen sein, allen voran die Plex Smart Manufacturing Platform, die jetzt auf Microsoft Azure in EMEA verfügbar ist. Microsoft-Lösungen und -Funktionen für die Fertigung tragen zur Verbesserung der Industrieproduktivität bei und nutzen die Leistung und Skalierbarkeit von Microsoft Azure, um eine schnellere Wertschöpfung zu ermöglichen. „Gemeinsam beschleunigen und vereinfachen Rockwell Automation und Microsoft die digitale Transformation von Industrieunternehmen mit dem bewährten Know-how, der marktführenden Technologie und den Ressourcen, die notwendig sind, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen", erklärt Dominik Wee , Vizepräsident, Manufacturing and Mobility Industry, Microsoft.

Am Cisco-Stand wird Rockwell Lösungen für die Cybersicherheit vorstellen, darunter die Verwendung einer einzigartigen Edge-Computing-Architektur - Cisco® Cyber Vision -, die eine Sicherheitsüberwachung ermöglicht.

Außerdem wird Rockwells Zusammenarbeit mit Ericsson vorgestellt, um sein erstklassiges Portfolio für die industrielle Automatisierung und seine Digitalisierungsfähigkeiten mit dem 5G-Know-how und den Unternehmensangeboten von Ericsson zu kombinieren. Durch die flexiblere Erfassung von Daten in Echtzeit über sichere und zuverlässige drahtlose Netzwerke können Hersteller ihre Produktionsanlagen besser verwalten und ein höheres Maß an Effizienz und Nachhaltigkeit erreichen.

Rockwell Automation und PTC präsentieren Rockwell's FactoryTalk® InnovationSuite, powered by PTC. Mit diesem Angebot, welches das Ergebnis einer strategischen Allianz ist, können Unternehmen ihre physischen Abläufe mit digitaler Technologie umgestalten.

Rockwell arbeitet auch mit der ODVA, einer Organisation zur Entwicklung von Standards, zusammen und demonstriert auf der Hannover Messe die Vorteile von EtherNet/IP, CIP Security™ und Ethernet-APL. Zu sehen sind die jüngsten drahtlosen Gerätezugänge zum EtherNet/IP-Produktportfolio von Rockwell. CIP Security ist Teil einer von der ODVA unterstützten Defense-in-Depth-Strategie, die zur Abwehr von Remote-Cyberattacken auf Netzwerke beitragen kann.

CUBIC, ein kürzlich von Rockwell übernommenes Unternehmen, wird seine effizienten modularen Gehäuselösungen vorstellen. „Es ist spannend zu zeigen, wie das modulare CUBIC-System ein Höchstmaß an Flexibilität bietet, um elektrische Schaltanlagen zu entwerfen und zu bauen, die den anspruchsvollsten Spezifikationen des Kunden entsprechen", merkt Jesper Fristrup , Direktor von CUBI, an.

