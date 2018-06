Siemens, Lufthansa und der Pharmariese Glaxo stellen ihre neuesten 3D-Anwendungen auf der IN(3D)USTRY aus

BARCELONA, Spanien, June 20, 2018 /PRNewswire/ --

Die dritte Auflage der IN(3D)USTRY nimmt Gestalt an. Hochrangige Vertreter aus Unternehmen, die erfolgreich mit 3D-Druck arbeiten, haben ihre Teilnahme an der Veranstaltung, die von Fira de Barcelona organisiert wird, zugesagt. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr neue Bereiche wie fortgeschrittene Fertigungstechnik, Formenbau, Kunststoffverarbeitung und Werkstofftechnologie einbezieht, umfasst circa 30 Referenten und rund 50 ausstellende Unternehmen.