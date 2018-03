Stina benennt operatives Geschäftsführungsteam für Enerox GmbH/CellCube

Stina Resources Ltd. ("Stina" oder das "Unternehmen") (CSE: SQA) (OTCQB: STNUF) (Frankfurt: 01X) (Schlusskurs 21. März 18: 0,50 CAD) freut sich, drei Personen in die Geschäftsführung zu berufen, die für die wichtigsten operativen Geschäftsbereiche der Enerox GmbH ("Enerox") Verantwortung tragen werden. Enerox ist eine neue Unternehmung mit Sitz in Österreich, die nach dem Kauf der Vermögenswerte durch Stina die Aktiva der Gildemeister Energy Storage GmbH übernehmen wird, insbesondere die CellCube Vanadium Redox-Durchflussbatterie (VRB). Die Enerox-Belegschaft umfasst zunächst 25 Vollzeit-Mitarbeiter.

Die drei Positionen der Geschäftsleitung wurden wie folgt besetzt:

Frank Baumann, weltweiter Vertriebschef

Baumann, der seit Juli 2016 bei Gildemeister arbeitet, wird weltweiter Vertriebschef. Zuvor war er als Vertriebsleiter Energy Storage Europe bei Samsung SDI Europe GmbH und in einer leitenden Vertriebsposition bei Exide Technologies GmbH tätig. In beiden Positionen betreute er wichtige europäische Kunden. Baumann hat Abschlüsse in Projektmanagementlehre und Betriebswirtschaft.

Martin Harrer, Entwicklungschef

Harrer, der 17 Jahre Berufserfahrung bei VRB vorweisen kann und seit der Gründung bei Gildemeister tätig war, wird Entwicklungschef. Harrer leitet seit acht Jahren das interdisziplinäre F&E-Team. Er war für die Entwicklung von CellCube verantwortlich und Erfinder bzw. Miterfinder wichtiger Funktionsmerkmale mit mehr als 20 Patentanmeldungen. In seiner Funktion als Projektmanager bei Funktionswerkstoffe GmbH war er für die grundlegende Entwicklungsarbeit an der Durchflussbatterie verantwortlich. Harrer hat einen Abschluss in Chemietechnik von der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm.

Thomas Heinrauch, Chef für operatives Geschäft

Heinrauch, der seit Mai 2017 bei Gildemeister tätig ist, wird Chef für das operative Geschäft mit Verantwortung für Produktion, Beschaffung und Materialwirtschaft, Logistik sowie Facility-Management. Heinrauch war zuvor bei Sandvik Mining and Construction GmbH für die Endmontage mit 135 Mitarbeitern verantwortlich. Er hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung in Industriebetriebslehre und arbeitet derzeit an seinem Master-Abschluss in internationaler Industriebetriebslehre.

"Diese Persönlichkeiten werden Stina und den kürzlich zum President und CEO von Enerox ernannten Stefan Schauss mit ihrer breiten Geschäfts- und Managementexpertise unterstützen. Wir sind jetzt gut positioniert, um die zügige Expansion der CellCube Vanadium Redox-Durchflussbatterie voranzutreiben und die Anforderungen unserer gut gefüllten Vertriebspipeline zeitnah und auf kosteneffiziente Weise zu erfüllen", sagte Brian Stecyk, CEO von Stina. "Die Erfahrung und besonderen Qualifikationen unseres operativen Geschäftsführungsteams, darunter Mitarbeiter von Jet Power and Controls, komplettieren die Funktionen der Stina-Geschäftsführung im Bereichen Finanzen und Geschäftsstrategie", ergänzte Stecyk.

Gildemeister Energy Storage GmbH ist seit 2000 ein Weltmarktführer bei der Entwicklung von Vanadium Redox-Durchflussbatterien. Nach umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit brachte Gildemeister die patentierte CellCube® Batterie hervor, die rund um den Globus mehr als 100 Mal installiert ist. CellCubes werden für die verschiedensten Zwecke verwendet, beispielsweise Netzspeicher, Mikronetze, netzunabhängige Speicherung für Solar- und Windkraft, Ersatz für Dieselstrom, Notstromversorgung, Anwendungen in der Landwirtschaft, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sowie industrielle Anlagen und Bürogebäude.

Stina hat jüngst die Übernahme von Jet Power and Controls Ltd. bekanntgegeben, ein führender Anbieter von spezialgefertigten und handelsüblichen Elektrogeräten und Systemen für Anwendungen mit hohem Strombedarf, Pipelinebetreiber, Raffinerien, produzierendes Gewerbe, Kommunen sowie Infrastrukturanbieter und -einrichtungen. Zu seinen wichtigsten Produkten gehören elektrischer Schaltanlagen, Motorsteuerungsschalter und Solar-Wechselrichter.

Ansprechpartner für Medien:

Brian Stecyk,

CEO, Stina Resources Ltd.,

Tel.: 1-800-882-3213,

E-Mail: info@stinaresources.com



http://www.stinaresources.com

QUELLE Stina Resources Ltd.