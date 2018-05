Supernova entscheidet sich für Worldpay als Partner für grenzüberschreitende Zahlungen in über 160 Ländern

Als Unterstützung bei seinem Wachstum benötigte Supernova einen erfahrenen Partner, der das Unternehmen beim Umgang mit den komplexen Herausforderungen des grenzüberschreitenden Handels unterstützt und den Betrugsschutz von hochwertigen Produkten verbessert. Worldpay hilft Supernova durch die Einrichtung eines einzigen Integrationspunktes für Kredit- und Bankkarten sowie andere alternative Zahlungsmethoden; einschließlich eines Gateways für Onlinezahlungen und Serviceangebote für die Bereiche Betrugs-, Risiko- und Finanzmittelmanagement.

Durch die Nutzung der Zahlungsseiten von Worldpay hat Supernova Zugang zu den meisten der weltweit beliebtesten Zahlungsmethoden in über 30 Sprachen - und alle lassen sich auf mehreren Geräten einsetzen, um die Online-Konversionsraten zu steigern. Der innovative Einzelhändler bietet seinen Kunden nun über 10 beliebte alternative Zahlungsmethoden an, darunter Alipay, UnionPay, JCB, POLi, SOFORT und iDEAL - und plant für die Zukunft sogar noch weitere Optionen.

Seit der Entscheidung für Worldpay stiegen die Online-Akzeptanzraten von 72 % auf 95 %, und auch die grenzübergreifenden Verkaufszahlen wuchsen beträchtlich. Dies wurde erzielt, indem die Unternehmenspräsenz von Supernova in unterschiedlichen Märkten an Worldpays globales Netzwerk angepasst wurde und damit schnell und nahtlos grenzüberschreitende Zahlungstransaktionen ermöglicht wurden.

Alex Ostrowski, Mitgründer von Supernova: "Wir sind eine ehrgeizige Firma, die sich fest auf das Angebot hochwertiger Produkte und Dienstleistungen konzentriert, um das Leben unserer Kunden in aller Welt zu verschönern. Wir brauchten einen Zahlungspartner, der unsere Wachstumspläne unterstützen, unsere Kunden verstehen und der das bestmögliche Einkaufs- und Aftercare-Erlebnis bieten würde, ganz egal, wo eingekauft wird. Mit Worldpay können wir eine wachsende Zahl attraktiver Zahlungsoptionen anbieten. Das hilft unseren Kunden dabei, unsere Produkte zu kaufen und gestattet uns, ein dauerhaft personalisiertes Einkaufserlebnis in allen Märkten anzubieten, in denen wir präsent sind."

Phil Pomford, General Manager für Asia-Pac, Global Enterprise eCommerce bei Worldpay hierzu: "Wir freuen uns, mit Supernova, einer schnell wachsenden und spannenden Lifestyle-Marke, zusammenzuarbeiten, um zuverlässige und effiziente grenzüberschreitende Onlinezahlungen für alle Marken des Unternehmens anbieten zu können. Mit einem einzigen Zahlungsdienstleister zusammenzuarbeiten, erleichtert und beschleunigt die internationale Expansion globaler Firmen, und die Bandbreite der Zahlungsmethoden und Währungen unseres Portfolios vereinfacht den grenzüberschreitenden Handel. Wir freuen uns auf die Fortführung dieser Partnerschaft und unterstützen Supernova bei seiner weiterhin starken Entwicklung."

Über Worldpay

Worldpay, Inc. (NYSE: WP; LSE: WPY) ist marktführend im Bereich Zahlungslösungen und verfügt über die einzigartige Fähigkeit, global integrierten Omni-Channel-Commerce und jede Zahlung an jedem Ort zu unterstützen. Mit seiner branchenführenden Bandbreite und seiner unübertroffenen integrierten Technologieplattform bietet Worldpay seinen Kunden weltweit eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen aus einer Hand.

Jährlich bearbeitet Worldpay über 40 Milliarden Transaktionen mit über 300 Zahlungsarten in 146 Ländern und 126 Währungen. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst die Expansion in stark wachsende und vertikale Märkte sowie in Kundensegmente, darunter globaler eCommerce, integrierte Zahlungen und B2B.

Worldpay, Inc. entstand 2018 durch den Zusammenschluss der erfolgreichsten Merchant Acquirer in den USA und Großbritannien - Vantiv, Inc. und Worldpay Group plc. Worldpay, Inc. handelt an der New Yorker Börse NYSE unter "WP" und an der Londoner Börse unter "WPY". Besuchen Sie uns: http://www.worldpay.com/global

Über Supernova

Supernova ist ein weltweit führendes Unternehmen für den Aufbau von Digital-Native-Marken der neuen Generation durch die Macht des eCommerce und D2C mit bewährten, skalierbaren Geschäftsmodellen. Der Name Supernova steht hinter weltweit agierenden Beauty-, Wellness- und Lifestyle-Marken wie Sand & Sky, Coco & Eve, SkinnyMint und BodyBoss und erreicht tagtäglich Millionen von Frauen in aller Welt. Mit Hauptsitz in Singapur ist Supernova weltweit tätig und hat Niederlassungen in Australien, Indien, den USA und Großbritannien. Erfahren Sie mehr unter http://www.supernova.xyz

QUELLE Worldpay