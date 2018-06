TE Connectivity führt ELCON Micro-Leistungssteckverbinder ein

Da die ELCON Micro-Leistungssteckverbinder von TE eine in der Industrie allgemein gebräuchliche Grundfläche nutzen, ist die Aufrüstung einer bestehenden Konstruktion leicht möglich. Die 3,0 mm gedruckte Leiterplatten-Grundfläche ist mit den Micro-Fit-Leiterplattensteckverbindern von Molex und mit den Micro-Hi-Leiterplattensteckverbindern von BellWether kompatibel. Diese neuen Anschlussstecker eignen sich für Konfigurationen mit 2 bis 24 Beinchen und funktionieren zuverlässig in rauer Umgebung dank ihrer maximalen Betriebstemperatur von 105 Grad Celsius und ihres halogenfreien Materials. Darüber hinaus ist das Steckverbindergehäuse so konstruiert, dass Fehlsteckung verhindert wird. Damit wird unseren Kunden die Montage erleichtert.

„Hohe Stromdichte und zuverlässige Konnektivität in einem benutzerfreundlichen Formfaktor sind die Hauptfunktionen unserer neuen ELCON Micro-Leistungssteckverbinder", so Henry Xie, Power Product Manager bei TE Connectivity. „Mit einer Betriebsspannung von 600 V und der Eignung für verschiedene Stromstärken mit einer Vielzahl von Kombinationen verschiedener Leitungsgrößen bieten diese Steckverbinder die Flexibilität und die Leistung, um im Leistungssteckverbinder-Markt eine Spitzenstellung einzunehmen.

Klicken Sie hier, um mehr über den neuen ELCON Micro-Leistungssteckverbinder von TE zu erfahren.

Informationen zu TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. ist ein Unternehmen im Wert von $ 13 Milliarden und Weltmarkführer im Bereich Technologie und Produktion. Das Unternehmen schafft eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren machen unsere Konnektivitäts- und Sensorlösungen, die sich in den rauesten Umgebungen bewährt haben, Fortschritte in den Bereichen Transport, Industrieanwendungen, medizinische Technologie, Energie, Datenkommunikation und Heim möglich. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter über 7.000 Ingenieuren, die eng mit Kunden in knapp 150 Ländern zusammenarbeiten, stellt TE sicher, dass JEDE VERBINDUNG ZÄHLT. Erfahren Sie mehr unter www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

ELCON, TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken der TE Connectivity Ltd. Unternehmensfamilie. Andere hier erwähnte Produkte, Logos und/oder Unternehmensnamen sind womöglich die Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

