Tickmill Group: Weiteres Wachstum durch globale Expansion im Jahr 2017 bekräftigt

Geschäftszahlen der Tickmill Group für 2017

Der konsolidierte Nettoerlös stieg von 7,29 Mio. US-Dollar im Jahr 2016 auf 14,81 Mio. US-Dollar im Jahr 2017 , was einer Zunahme von 103 % entspricht.

betrug , was einer gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das gesamte Handelsvolumen hatte einen Nennwert von 745 Mrd. US-Dollar und übertraf damit die prognostizierte Spanne von 600-650 Mrd. US-Dollar bei weitem. Im November 2017 verzeichnete die Tickmill Group mit 79 Mrd. US-Dollar ihr höchstes monatliches Handelsvolumen. In diesem Monat platzierten ihre Kunden die Rekordanzahl von 4,25 Millionen Trades. Insgesamt platzierten die Kunden der Tickmill Group 42,58 Millionen Trades, was ebenfalls einen neuen Rekord für das Unternehmen bedeutet.

Wachstumsprognosen für das kommende Jahr

Tickmill hatte einen kraftvollen Start in das Jahr 2018 und verzeichnete im Januar ein Rekordhandelsvolumen von 110,6 Mrd. US-Dollar, gefolgt von dreistelligen Zahlen im Februar und März.

Für das Jahr 2018 rechnet das Unternehmen mit einem Handelsvolumen von 1200 bis 1300 Mrd. US-Dollar, basierend auf dem organischen Wachstum in seinen Schlüsselmärkten in Südostasien, Südamerika, der MENA-Region und Europa.

Der CEO von Tickmill UK Ltd, Duncan Anderson, kommentierte diese Ergebnisse: "Tickmill war geschickt genug, um im vergangenen Jahr trotz der vielen regulatorischen Änderungen und des verschärften Wettbewerbs in der Finanzlandschaft, Rekordumsätze und -gewinne zu erzielen. Dank unserer globalen Präsenz, hervorragenden Handelsbedingungen und einer robusten Handelstechnologie, hat sich Tickmill zu einer starken Marke und zu einem Go-to-Broker, unter den anspruchsvollsten und professionellen Händlern, entwickelt."

Herr Anderson fügte hinzu: "Wir bei Tickmill haben schon seit jeher bei allen unseren Aktivitäten eine langfristige Perspektive, und wir sind daher sehr gespannt, wie sich die Zukunft der Brokerbranche weiterentwickelt."

Illimar Mattus, CFO von Tickmill Ltd, betonte: "Trotz der anhaltend niedrigen Volatilität der Märkte im Jahr 2017, konnte die Tickmill Group ein starkes Jahresergebnis erzielen. Wir haben unsere Profitabilität verdoppelt und den Umsatz um 82 % gesteigert. Unsere starke Nettokapitalbasis in Höhe von 27,94 Mio. US-Dollar zum Ende des Jahres 2017 wird es uns ermöglichen, in neue Produkte und Technologien zu investieren, um unseren Kunden weltweit noch mehr bieten zu können."

Herr Mattus zur Wachstumsstrategie der Gruppe: "Nach dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition von Vipro Markets Ltd im Jahr 2017 werden wir auch im Jahr 2018 nach sinnvollen Akquisitionsmöglichkeiten suchen, um unseren Marktanteil zu erhöhen und unsere Gesamteffizienz zu verbessern. Aufbauend auf den positiven Ergebnissen des vergangenen Jahres konzentrieren wir uns erneut auf die Kernprinzipien, die unseren Erfolg ausmachen: kostengünstige Lösungen anzubieten, unsere Wettbewerbsvorteile zu stärken und unser Geschäft zu diversifizieren."

Informationen zu Tickmill

Tickmill ist ein Forex- und CFD Broker, der von der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht (FCA UK), der zypriotischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC Cyprus) und der Finanzaufsichtsbehörde in den Seychellen (FSA Seychelles) zugelassen und reguliert wird. Tickmill bietet erstklassige Handelsprodukte zu attraktiven Konditionen, sowie ultraschnelle Ausführung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://tickmill.com/de/

Beim Handel mit CFDs riskieren Sie Ihr investiertes Kapital zu verlieren.

